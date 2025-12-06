Universidad Católica logró su objetivo y clasificó a la nueva edición de Copa Libertadores tras vencer 2 a 1 a Unión La Calera en la última fecha del Campeonato Nacional y, pensando ya en lo que será el 2026, aseguran que una de sus figuras está en zona de despedida.

Eduard Bello, quien cerró el triunfo Cruzado este sábado, aún no define su futuro, ya que se encuentra a préstamo desde Barcelona de Ecuador y deberá volver al club.

A pesar de que la UC quiere que siga y se extienda su vínculo, el equipo ecuatoriano lo quiere de regreso, por lo que todo se definirá estas últimas semanas.

Eduard Bello con un pie fuera de la UC

Según recoge Punto Cruzado, el periodista Bruno Sampieri se refirió a la situación del jugador colombiano, donde señalan que la única opción para retener al jugador es hacer uso de la opción de compra, pero que esa inversión no estaría en los planes del club.

Esto significaría en la salida del jugador, que posiblemente, jugó este sábado, anotando el gol del triunfo, su último encuentro con la UC.

Por otra parte, La Tercera señaló hace algunos días que la UC está en la búsqueda de fórmulas para poder tener al jugador y que sea parte del plantel que disputará la próxima temporada, lo cual incluye Copa Libertadores.

Asimismo, el jugador a manifestado sus ganas de seguir en la Franja. “Estoy contento en Chile, agradecido con este hermoso país, estamos contentos de estar acá. El tema de mi futuro se lo dejo a mi agente”, señaló el jugador al ser consultado sobre la próxima temporada.

Por su parte, Barcelona de Ecuador actualmente marcha en el tercer puesto de la tabla de posiciones lo que le da el ingreso a la Fase de Clasificados de la Conmebol.

