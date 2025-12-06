La temporada del fútbol chileno llega a su fin y con eso, comienza el mercado de pases. Uno podría dejar Universidad Católica es Clemente Montes, quien despierta interés en una liga europea.

Los Cruzados tuvieron un año complejo y parecían no encontrarle la vuelta al torneo con Tiago Nunes. Con la salida del brasileño y la llegada de Daniel Garnero, el club mejoró y en el 2026 volverán a disputar una competición internacional.

La liga que busca a Clemente Montes

Clemente Montes es uno de los buenos valores de Universidad Católica y de la mano de Daniel Garnero, se ha transformado en una pieza importante para el sistema del entrenador argentino. Por esta razón, el DT no quiere que se mueva del Claro Arena.

Montes finaliza contrato con los Cruzados al final de este torneo y todavía no ha renovado. A medida que pasan los días, crece el temor de los hinchas que el jugador formado en casa parta en condición de libre, sin dejarle dinero al club que lo crió.

Con la posibilidad de firmar por cualquier equipo, es que un club del fútbol europeo se mostró interesado en el también seleccionado nacional. Fue el periodista Jorge Cubillos, en TNT Sports, quien dio a conocer la información.

Si bien no reveló el nombre del club, sí indicó que pertenece a la liga de Bulgaria. Un destino poco habitual para los jugadores nacionales, pero el cual le daría la opción de saltar al fútbol europeo. Ya estuvo a préstamo en el Celta B de España en 2023.

Clemente Montes suma participación en La Roja en 2025. Imagen: Photosport

Con la finalización de la Liga de Primera 2025 y la definición de si Católica jugará Copa Libertadores o Sudamericana, se resolverá la situación de Clemente Montes. El atacante de 24 años podría estar viviendo sus últimos días en Las Condes.