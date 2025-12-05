Es tendencia:
¿Seguirá el 2026? Aseguran que el futuro de Eugenio Mena en la UC daría inesperado vuelco

El jugador aún no renueva su vínculo con los Cruzados y aseguran que la UC tendría un plan pensando en su posible salida.

Por Andrea Petersen

Entregan inesperados detalles sobre la continuidad de Eugenio Mena en la UC.
A pocas fechas para que termine el Campeonato Nacional, Universidad Católica comienza a planificar lo que será la próxima temporada, donde Eugenio Mena, uno de los históricos de la Franja aún no sella su renovación.

Según revelaron en Cooperativa Deportes, la UC ya le habría hecho una oferta para renovar con el equipo, pero “Mena quedó de analizar su futuro, ya que finalizado el campeonato, entregará una respuesta”.

Asimismo, agregaron que la situación “depende 100% de él, si él tiene las ganas de seguir jugando a este nivel en Universidad Católica, ya que muy probablemente el otro año jugará Copa Libertadores, y está con la exigencia de tener cuatro torneos”, añadiendo que “quizás está analizando la última etapa de su carrera en otro horizonte”.

El inesperado giro que tendría el futuro de Eugenio Mena en la UC

El histórico de Católica no ha renovado debido a que está analizando su futuro y ante eso, aseguran que el equipo ya tiene en mente a un posible reemplazo en caso de que el jugador decida despedirse de los Cruzados.

Según revela Tano Noticias, la UC tiene en carpeta a Esteban Matus jugador de Audax Italiano, revelando que al lateral “lo ven con buenos ojos para suplir la inminente salida de Eugenio Mena. El nombre de Esteban lo tienen en carpeta del elenco Cruzado hace ya algunas semanas”.

Esteban Matus estaría en el radar de la UC/Photosport

Añadiendo que no sería una transacción sencilla. “Lo que sí, para que Esteban salga de Audax, el equipo encabezado por Juan Tagle, tendría que pagar la totalidad del pase del jugador al equipo Audino, ya que Esteban, tiene contrato hasta el 2027 con los “Itálicos”.

