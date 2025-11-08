Gary Medel es un mundialista que juega en la UC, pero no es el único. También está en el plantel de los Cruzados Eugenio Mena, quien integró la nómina de la selección chilena en Brasil 2014. Fue convocado por el argentino Jorge Sampaoli para disputar aquel certamen.

Con el tiempo, el Pitbull Medel y el Keno Mena se encontraron en San Carlos de Apoquindo. Después de la caída ante O’Higgins en el hermosísimo Claro Arena, el equipo adiestrado por Daniel Garnero nuevamente volvió a la senda triunfal. El lateral izquierdo fue escogido el mejor jugador del partido en La Portada.

Allí, la Franja superó por 1-0 a Deportes La Serena gracias a un solitario gol del temible Fernando Zampedri, el goleador histórico de la Católica. Luego de eso, el ex marcador de punta de Santiago Wanderers y la Universidad de Chile le concedió una entrevista a TNT Sports.

Eugenio Mena graficó el sentir del vestuario cruzado. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Sabíamos que sería difícil, La Serena se está jugando su permanencia. Venía de un alza de triunfos. Y nosotros jugamos nuestra parte, en la interna decimos que depende de nosotros”, apuntó el Keno Mena, quien desclasificó que el equipo está envalentonado por el panorama en la tabla de posiciones.

ver también La fuerte discusión entre Ampuero y Bernedo tras insólito error en U. Católica

Eugenio Mena, el mundialista que saca la voz feliz por la UC

Eugenio Mena tiene vasta experiencia en el fútbol profesional, incluido haber sido mundialista y haber jugado en Santos, Sao Paulo y Cruzeiro de Brasil. Por eso mismo, el bagaje del Chueco ha sido muy valorado en la precordillera, donde ha mostrado un evidente alza de nivel. De hecho, fue el asistidor del Toro Zampedri.

Publicidad

Publicidad

“Sabíamos que iba a ser luchado hasta el final y gracias a dios nos quedamos con los tres puntos que nos mantienen en carrera”, aseguró Mena sobre esa ardua lucha por terminar el campeonato como escolta de Coquimbo Unido, sólido e histórico monarca.

Eugenio Mena ante Australia en el Mundial de Brasil 2014. (Marcelo Hernandez/Photosport).

De todas formas, el Keno sabe que algo necesitan. “El primer tiempo creamos bastantes chances, nos faltó terminar bien la jugada. Quizás un poco de fortuna para concretar. Pero sabíamos que una iba a haber en el segundo tiempo y había que concretarla. Contento porque salió el gol y el triunfo”, manifestó el zurdo de 37 años. Tras esto, la Católica dispondrá de días libres hasta el miércoles.

Publicidad

Publicidad

ver también Assadi da lapidaria respuesta a la ANFP tras el escupo ante U Católica: “Las tres fechas me van a…”

Revisa el compacto del triunfo de Católica ante La Serena

Así va la UC en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Por ahora, los Cruzados se ubican en el 2° puesto de la tabla al cabo de 27 partidos disputados.