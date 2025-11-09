Alfred Canales se convirtió en el héroe del clásico universitario en el Claro Arena, luego de anotar el único gol del encuentro entre Universidad Católica y Universidad de Chile. A pesar del positivo momento que vive junto a la franja, el jugador se sinceró sobre un complejo episodio que vivió hace algunos años.

En conversación con La Tercera, Canales se refirió al gol que anotó en la nueva casa de los cruzados. “Fue un momento único. Era un partido difícil, muy importante para nosotros por el Chile 2“.

“Fue algo único, inesperado, por cómo se estaban dando las cosas en el partido. Si seguíamos haciendo las cosas bien como lo estábamos haciendo en el principio del partido, se nos iba a dar”.

El duro momento de salud que vivió Alfred Canales

Al ser consultado sobre lo que sintió cuando salió de Audax para jugar en Lautaro, el jugador reveló que fue un complejo, sobre todo por un problema a de salud que tuvo.

“Fue un momento difícil, porque cuando me fui a Lautaro de Buin estuve todo el primer semestre en Audax sin jugar, sin entrenar, porque me dio una arritmia al corazón, en el ventrículo derecho. Tenía una arritmia maligna”, recordó el jugador.

A lo que añade que esto ocurrió cuando tenía 21 años. “Después me recuperé, y ahí me mandaron a préstamo a Lautaro. Era una oportunidad para seguir jugando. Tenía 21 años y los médicos me dijeron que existía la posibilidad de que no pudiera jugar más”.

“Lo tomé como una oportunidad para volver a jugar al fútbol. Sabía que, si me preparaba bien, iba a volver a estar en Primera División”.