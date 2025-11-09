Se viene el fin de temporada y con ello, los distintos equipos del Campeonato Nacional comienzan a mover sus piezas para reforzar su plantilla de cara al 2026 y, en ese contexto, se reveló que Universidad Católica podría anunciar el regreso de un histórico del club.

El pasado sábado la UC se enfrentó a Deportes La Serena, donde la franja logró ganar por la cuenta mínima y siguiendo en la segunda posición del campeonato, lo que los clasifica a la nueva edición de Copa Libertadores.

También en cancha hubo un esperado reencuentro, donde Jeisson Vargas, actual jugador del conjunto papayero, se enfrentó a su antiguo club, con quienes obtuvo 3 títulos y cuyo regreso parece no ser tan lejano.

¿Jeisson Vargas regresará a la UC?

El ex cruzado llegó a La Serena este 2025, donde su rendimiento ha ido en alza en las últimas fechas convirtiéndose en figura, lo que habría despertó el interés de su club formador.

Según reveló Jorge Cubillos, “la información que se maneja, es trascendido: Jeisson Vargas tiene chances de volver a la Católica. Esto se dice acá (en La Serena)”, expresó.

La carrera de Jeisson Vargas

El jugador de 28 años debutó en Universidad Católica el año 2014, para luego, en 2016, llegar a Estudiantes de la Plata, donde estuvo una temporada.

Tras esto, cerró su regreso a la franja hasta 2017, para luego llegar a Montreal de la MLS por un año.

En 2019 regresó a Chile donde se sumó a Unión La Calera, regresando a la UC el 2022. En 2023 dio el salto a la liga de Catar donde jugó en Al-Rayyan. Mientras que en 2024 regresó a Chile para jugar en Huachipato y luego llegar a Deportes La Serena.

Con la UC obtuvo tres títulos nacionales: El campeonato de Primera División en 2016 y 2019, y la Supercopa de Chile el 2019.