La elección de los mejores jugadores de la historia en Chile siempre genera un gran debate. Sin embargo, la Inteligencia Artificial se la jugó al escoger, de mayor a menor, un top ten.
Recurrimos a Chat GPT, una de las más conocidas, la que asegura que “hay consenso en varios nombres que marcaron época por su talento, impacto en la selección y trayectoria internacional”.
En el ranking de los 10 mejores futbolistas chilenos de la historia, pondera estadísticas objetivas + logros + impacto en la selección + trayectoria internacional.
La fórmula considera cuatro factores (ponderados):
Títulos y premios internacionales (35%)
Aporte a la selección chilena (30%)
Trayectoria y éxito en clubes (25%)
Influencia y legado histórico (10%)
El top ten de los mejores jugadores en la historia de Chile
1.- Elías Figueroa (96 puntos): Tricampeón como mejor jugador de América; ídolo en Brasil y Uruguay; considerado uno de los 3 mejores defensas de la historia sudamericana.
Posición: Defensa central
Época: 1960s–1980s
Equipos: Peñarol, Internacional de Porto Alegre, Palestino
Logros: 3 veces elegido Mejor Futbolista de América (1974, 1975, 1976). Reconocido mundialmente por su elegancia, liderazgo y juego limpio.
Considerado el mejor futbolista chileno de todos los tiempos.
Elías Figueroa en el Mundial de 1974
2.- Alexis Sánchez (94 puntos): Máximo goleador y asistidor histórico de Chile; bicampeón de América; títulos con Barça, Arsenal, Inter y Marsella.
Posición: Delantero/extremo
Equipos: Udinese, Barcelona, Arsenal, Inter, Marsella
Logros: 2 Copas América (2015 y 2016), goleador histórico de Chile.
Máximo referente de la “Generación Dorada”.
Alexis Sánchez, máximo goleador de la Roja
3.- Arturo Vidal (93 puntos): 2 Copas América, multicampeón con Juventus, Bayern y Barça; uno de los chilenos más ganadores de la historia.
Posición: Volante mixto
Equipos: Juventus, Bayern Múnich, Barcelona, Flamengo
Logros: 2 Copas América, múltiples títulos europeos.
Símbolo de intensidad, carácter y éxito internacional.
Arturo Vidal, el jugador más ganador en la historia de Chile
4- Marcelo Salas (89 puntos): Figura en River, Lazio y Juventus; ídolo de la selección en Francia 98; uno de los mejores goleadores chilenos.
Posición: Delantero
Equipos: River Plate, Lazio, Juventus, Universidad de Chile
Logros: Campeón en Argentina e Italia, figura del Mundial 1998.
Letal en el área y símbolo de una generación dorada.
Matador Salas, gran delantero de Chile
5.- Iván Zamorano (87 puntos): Goleador en Real Madrid, capitán en Francia 98; símbolo de liderazgo y garra.
Posición: Delantero
Equipos: Real Madrid, Inter de Milán, Colo-Colo
Logros: Goleador en España e Italia, capitán de la Roja. Figura en el Mundial 1998.
Icono de garra, entrega y goles decisivos.
Iván Zamorano jugó en el Inter de Milán
6.- Claudio Bravo (85 puntos): Capitán de la Generación Dorada; 2 Copas América, Zamora en España, títulos con Barcelona y City.
Posición: Arquero
Equipos: Real Sociedad, Barcelona, Manchester City, Betis
Logros: 2 Copas América, Zamora en España, titular en grandes clubes europeos.
El mejor arquero chileno de la historia.
Claudio Bravo celebra la Copa del Rey en Barcelona
7.- Carlos Caszely: Goleador y figura de Colo-Colo subcampeón de Libertadores 1973; gran referente del fútbol nacional.
Posición: Delantero
Equipos: Colo-Colo, Levante, Espanyol
Logros: Subcampeón de Copa Libertadores 1973, figura mundial en los 70.
Técnico, carismático y rebelde dentro y fuera de la cancha.
Carlos Caszely
8.- Leonel Sánchez (80 puntos): Figura del 3er lugar mundialista 1962; ícono del Ballet Azul; goleador y leyenda de La U.
Posición: Extremo izquierdo
Época: Mundial 1962
Logros: Tercer lugar con Chile en 1962, goleador del torneo.
Figura mítica de Universidad de Chile y de “La U del Ballet Azul”.
Leonel Sánchez
9.- Francisco Chamaco Valdés (77puntos): Máximo goleador histórico del fútbol chileno por décadas; cerebro creativo y símbolo colocolino.
Posición: Volante ofensivo
Equipos: Colo-Colo, Unión Española
Logros: Goleador histórico del fútbol chileno (hasta los 2000).
Visionario, con una pegada exquisita.
Chamaco Valdés junto a su socio Carlos Caszely
10.- Gary Medel (74 puntos): Más de 160 partidos con la Roja; pieza clave en las 2 Copas América; símbolo de entrega y corazón.
Posición: defensa y volante defensivo
Equipos: Universidad Católica, Boca Juniors, Sevilla, Cardiff, Inter de Milán, Besiktas, Bologna y Vasco da Gama.
Logros: Ha jugado en la era más competitiva y globalizada del fútbol, enfrentando a las mejores selecciones y clubes del mundo.
Suma más de 160 partidos por Chile, 2 Copas América ganadas y trayectoria en 5 ligas distintas (incluyendo Premier y Serie A).
Gary Medel jugando en Boca Juniors