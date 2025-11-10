La elección de los mejores jugadores de la historia en Chile siempre genera un gran debate. Sin embargo, la Inteligencia Artificial se la jugó al escoger, de mayor a menor, un top ten.

Recurrimos a Chat GPT, una de las más conocidas, la que asegura que “hay consenso en varios nombres que marcaron época por su talento, impacto en la selección y trayectoria internacional”.

En el ranking de los 10 mejores futbolistas chilenos de la historia, pondera estadísticas objetivas + logros + impacto en la selección + trayectoria internacional.

La fórmula considera cuatro factores (ponderados):

Títulos y premios internacionales (35%)

Aporte a la selección chilena (30%)

Trayectoria y éxito en clubes (25%)

Influencia y legado histórico (10%)

El top ten de los mejores jugadores en la historia de Chile

1.- Elías Figueroa (96 puntos): Tricampeón como mejor jugador de América; ídolo en Brasil y Uruguay; considerado uno de los 3 mejores defensas de la historia sudamericana.

Posición: Defensa central

Época: 1960s–1980s

Equipos: Peñarol, Internacional de Porto Alegre, Palestino

Logros: 3 veces elegido Mejor Futbolista de América (1974, 1975, 1976). Reconocido mundialmente por su elegancia, liderazgo y juego limpio.

Considerado el mejor futbolista chileno de todos los tiempos.

Elías Figueroa en el Mundial de 1974

2.- Alexis Sánchez (94 puntos): Máximo goleador y asistidor histórico de Chile; bicampeón de América; títulos con Barça, Arsenal, Inter y Marsella.

Posición: Delantero/extremo

Equipos: Udinese, Barcelona, Arsenal, Inter, Marsella

Logros: 2 Copas América (2015 y 2016), goleador histórico de Chile.

Máximo referente de la “Generación Dorada”.

Alexis Sánchez, máximo goleador de la Roja

3.- Arturo Vidal (93 puntos): 2 Copas América, multicampeón con Juventus, Bayern y Barça; uno de los chilenos más ganadores de la historia.

Posición: Volante mixto

Equipos: Juventus, Bayern Múnich, Barcelona, Flamengo

Logros: 2 Copas América, múltiples títulos europeos.

Símbolo de intensidad, carácter y éxito internacional.

Arturo Vidal, el jugador más ganador en la historia de Chile

4- Marcelo Salas (89 puntos): Figura en River, Lazio y Juventus; ídolo de la selección en Francia 98; uno de los mejores goleadores chilenos.

Posición: Delantero

Equipos: River Plate, Lazio, Juventus, Universidad de Chile

Logros: Campeón en Argentina e Italia, figura del Mundial 1998.

Letal en el área y símbolo de una generación dorada.

Matador Salas, gran delantero de Chile

5.- Iván Zamorano (87 puntos): Goleador en Real Madrid, capitán en Francia 98; símbolo de liderazgo y garra.

Posición: Delantero

Equipos: Real Madrid, Inter de Milán, Colo-Colo

Logros: Goleador en España e Italia, capitán de la Roja. Figura en el Mundial 1998.

Icono de garra, entrega y goles decisivos.

Iván Zamorano jugó en el Inter de Milán

6.- Claudio Bravo (85 puntos): Capitán de la Generación Dorada; 2 Copas América, Zamora en España, títulos con Barcelona y City.

Posición: Arquero

Equipos: Real Sociedad, Barcelona, Manchester City, Betis

Logros: 2 Copas América, Zamora en España, titular en grandes clubes europeos.

El mejor arquero chileno de la historia.

Claudio Bravo celebra la Copa del Rey en Barcelona

7.- Carlos Caszely: Goleador y figura de Colo-Colo subcampeón de Libertadores 1973; gran referente del fútbol nacional.



Posición: Delantero

Equipos: Colo-Colo, Levante, Espanyol

Logros: Subcampeón de Copa Libertadores 1973, figura mundial en los 70.

Técnico, carismático y rebelde dentro y fuera de la cancha.

Carlos Caszely

8.- Leonel Sánchez (80 puntos): Figura del 3er lugar mundialista 1962; ícono del Ballet Azul; goleador y leyenda de La U.



Posición: Extremo izquierdo

Época: Mundial 1962

Logros: Tercer lugar con Chile en 1962, goleador del torneo.

Figura mítica de Universidad de Chile y de “La U del Ballet Azul”.

Leonel Sánchez

9.- Francisco Chamaco Valdés (77puntos): Máximo goleador histórico del fútbol chileno por décadas; cerebro creativo y símbolo colocolino.

Posición: Volante ofensivo

Equipos: Colo-Colo, Unión Española

Logros: Goleador histórico del fútbol chileno (hasta los 2000).

Visionario, con una pegada exquisita.

Chamaco Valdés junto a su socio Carlos Caszely

10.- Gary Medel (74 puntos): Más de 160 partidos con la Roja; pieza clave en las 2 Copas América; símbolo de entrega y corazón.

Posición: defensa y volante defensivo

Equipos: Universidad Católica, Boca Juniors, Sevilla, Cardiff, Inter de Milán, Besiktas, Bologna y Vasco da Gama.

Logros: Ha jugado en la era más competitiva y globalizada del fútbol, enfrentando a las mejores selecciones y clubes del mundo.



Suma más de 160 partidos por Chile, 2 Copas América ganadas y trayectoria en 5 ligas distintas (incluyendo Premier y Serie A).