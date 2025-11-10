Es tendencia:
De mayor a menor: la Inteligencia Artificial elige a los 10 mejores futbolistas chilenos de la historia

Chat GPT le da un puntaje a cada jugador según una ponderación de estadísticas, logros, impacto en la selección y trayectoria internacional.

Por Felipe Escobillana

La IA elige a los mejores chilenos de la historia
© ArchivoLa IA elige a los mejores chilenos de la historia

La elección de los mejores jugadores de la historia en Chile siempre genera un gran debate. Sin embargo, la Inteligencia Artificial se la jugó al escoger, de mayor a menor, un top ten.

Recurrimos a Chat GPT, una de las más conocidas, la que asegura que “hay consenso en varios nombres que marcaron época por su talento, impacto en la selección y trayectoria internacional”.

En el ranking de los 10 mejores futbolistas chilenos de la historia, pondera estadísticas objetivas + logros + impacto en la selección + trayectoria internacional.

La fórmula considera cuatro factores (ponderados):

Títulos y premios internacionales (35%)

Aporte a la selección chilena (30%)

Trayectoria y éxito en clubes (25%)

Influencia y legado histórico (10%)

El top ten de los mejores jugadores en la historia de Chile

1.- Elías Figueroa (96 puntos): Tricampeón como mejor jugador de América; ídolo en Brasil y Uruguay; considerado uno de los 3 mejores defensas de la historia sudamericana.

Posición: Defensa central

Época: 1960s–1980s

Equipos: Peñarol, Internacional de Porto Alegre, Palestino

Logros: 3 veces elegido Mejor Futbolista de América (1974, 1975, 1976). Reconocido mundialmente por su elegancia, liderazgo y juego limpio.

Considerado el mejor futbolista chileno de todos los tiempos.

Elías Figueroa en el Mundial de 1974

Elías Figueroa en el Mundial de 1974

2.- Alexis Sánchez (94 puntos): Máximo goleador y asistidor histórico de Chile; bicampeón de América; títulos con Barça, Arsenal, Inter y Marsella.

Posición: Delantero/extremo

Equipos: Udinese, Barcelona, Arsenal, Inter, Marsella

Logros: 2 Copas América (2015 y 2016), goleador histórico de Chile.

Máximo referente de la “Generación Dorada”.

Alexis Sánchez, máximo goleador de la Roja

Alexis Sánchez, máximo goleador de la Roja

3.- Arturo Vidal (93 puntos): 2 Copas América, multicampeón con Juventus, Bayern y Barça; uno de los chilenos más ganadores de la historia.

Posición: Volante mixto

Equipos: Juventus, Bayern Múnich, Barcelona, Flamengo

Logros: 2 Copas América, múltiples títulos europeos.

Símbolo de intensidad, carácter y éxito internacional.

Arturo Vidal, el jugador más ganador en la historia de Chile

Arturo Vidal, el jugador más ganador en la historia de Chile

4- Marcelo Salas (89 puntos): Figura en River, Lazio y Juventus; ídolo de la selección en Francia 98; uno de los mejores goleadores chilenos.

Posición: Delantero

Equipos: River Plate, Lazio, Juventus, Universidad de Chile

Logros: Campeón en Argentina e Italia, figura del Mundial 1998.

Letal en el área y símbolo de una generación dorada.

Matador Salas, gran delantero de Chile

Matador Salas, gran delantero de Chile

5.- Iván Zamorano (87 puntos): Goleador en Real Madrid, capitán en Francia 98; símbolo de liderazgo y garra.

Posición: Delantero

Equipos: Real Madrid, Inter de Milán, Colo-Colo

Logros: Goleador en España e Italia, capitán de la Roja. Figura en el Mundial 1998.

Icono de garra, entrega y goles decisivos.

Iván Zamorano jugó en el Inter de Milán

Iván Zamorano jugó en el Inter de Milán

6.- Claudio Bravo (85 puntos): Capitán de la Generación Dorada; 2 Copas América, Zamora en España, títulos con Barcelona y City.

Posición: Arquero

Equipos: Real Sociedad, Barcelona, Manchester City, Betis

Logros: 2 Copas América, Zamora en España, titular en grandes clubes europeos.

El mejor arquero chileno de la historia.

Claudio Bravo celebra la Copa del Rey en Barcelona

Claudio Bravo celebra la Copa del Rey en Barcelona

7.- Carlos Caszely: Goleador y figura de Colo-Colo subcampeón de Libertadores 1973; gran referente del fútbol nacional.

Posición: Delantero

Equipos: Colo-Colo, Levante, Espanyol

Logros: Subcampeón de Copa Libertadores 1973, figura mundial en los 70.

Técnico, carismático y rebelde dentro y fuera de la cancha.

Carlos Caszely

Carlos Caszely

8.- Leonel Sánchez (80 puntos): Figura del 3er lugar mundialista 1962; ícono del Ballet Azul; goleador y leyenda de La U.

Posición: Extremo izquierdo

Época: Mundial 1962

Logros: Tercer lugar con Chile en 1962, goleador del torneo.

Figura mítica de Universidad de Chile y de “La U del Ballet Azul”.

Leonel Sánchez

Leonel Sánchez

9.- Francisco Chamaco Valdés (77puntos): Máximo goleador histórico del fútbol chileno por décadas; cerebro creativo y símbolo colocolino.

Posición: Volante ofensivo

Equipos: Colo-Colo, Unión Española

Logros: Goleador histórico del fútbol chileno (hasta los 2000).

Visionario, con una pegada exquisita.

Chamaco Valdés junto a su socio Carlos Caszely

Chamaco Valdés junto a su socio Carlos Caszely

10.- Gary Medel (74 puntos): Más de 160 partidos con la Roja; pieza clave en las 2 Copas América; símbolo de entrega y corazón.

Posición: defensa y volante defensivo

Equipos: Universidad Católica, Boca Juniors, Sevilla, Cardiff, Inter de Milán, Besiktas, Bologna y Vasco da Gama.

Logros: Ha jugado en la era más competitiva y globalizada del fútbol, enfrentando a las mejores selecciones y clubes del mundo.

Suma más de 160 partidos por Chile, 2 Copas América ganadas y trayectoria en 5 ligas distintas (incluyendo Premier y Serie A).

Gary Medel jugando en Boca Juniors

Gary Medel jugando en Boca Juniors

