Después de una espera más extensa de lo imaginado, finalmente quedó confirmado que Santiago Wanderers se medirá a Cobreloa en la Liguilla de Ascenso en la Primera B. Todo se frenó mientras la Segunda Sala resolvía la apelación de Santiago Morning.

Y como revocó la sanción al Chago, finalmente fueron los Zorros del Desierto los que ganaron su boleto para medirse al Decano. No Deportes Copiapó, como en algún momento se pensó. “Es un partido especial por el tema de que es un club donde estuve”, le contó a Socios del Desierto el goleador loíno.

Se trata de Aldrix Jara, autor de nueve conquistas en el cuadro naranja. También aportó dos asistencias a su registro. “Crecí y me formé en Wanderers, es un club que respeto mucho. Quizá mi paso por ahí o la oportunidad que tuve no la aproveché por diferentes circunstancias. A veces inmadurez o falta de confianza”, recordó el oriundo de Villa Alemana.

Aldrix Jara en acción por Santiago Wanderers. (Raul Zamora/Photosport).

“Hoy estoy en un buen momento. Más que una revancha es demostrarme que soy capaz. Jugaré ante un club que me vio crecer y puedo mostrarme que estoy a la altura de jugar en equipos grandes. Es eso, no le doy muchas vueltas al tema”, aseguró Jara, quien tiene 25 años y también pasó por Deportes Limache.

Aldrix Jara celebra uno de sus nueve goles en la campaña 2025. (Pedro Tapia/Photosport).

Si haces un gol en el Elías Figueroa, ¿lo celebras?

No. Por respeto al club, no. Depende lo que sienta en el momento, eso juega un papel importante. Pero el respeto al club está. No creo que celebre un gol.

Aldrix Jara, el ex Wanderers que quiere brillar con Cobreloa en la Liguilla de Ascenso

Aldrix Jara sabe que su paso por Wanderers estuvo lejos de ser el éxito que había soñado, pero ahora su foco está al 100 por ciento en la Liguilla de Ascenso que afrontará junto a Cobreloa, cuadro dirigido por César Bravo, quien apostó sus fichas por el villalemanino.

“Se ha visto mucha mejora en lo competitivo dentro del equipo. Se ven entrenamientos muy competitivos, eso nos ayuda a todos. Cada jugador está mejorando cosas y perfeccionándose. Se nota en todo el camarín, están claros los objetivos que tenemos delante y del que queremos lograr”, dijo, siempre en el micrófono de SDD.

Aldrix Jara ya enfrentó a Santiago Wanderers este año con Cobreloa. (Pedro Tapia/Photosport).

Tuvo más, por supuesto. “Eso nos impulsa a entrenamientos más finos todavía. Sabemos el Cobreloa que fuimos en la temporada regular. Cometimos muchos errores y ya no los podemos cometer. Estamos afinando detalles, pero se nota la mentalidad ganadora. Eso es lo más importante“, soltó Aldrix Jara.

Además de los equipos mencionados, Jara también jugó en Deportes Recoleta y Trasandino. Tiene vasta experiencia en el ascenso nacional. Aunque esta es su campaña más goleadora. “Siempre soy de escribir metas y creo que me gusta soñar alto. Llevar eso a la realidad es otra cosa”, reveló el ariete.

“Lo veía muy difícil, pero se me dio. Estoy viviendo un momento muy lindo. Y eso tengo que aprovecharlo ahora que es importante, donde de verdad se miran los gallos. Tenemos que estar más juntos y apoyarnos. Será importante eso entre nosotros. El tema sicológico es muy relevante en esta fase de liguilla”, cerró Aldrix Jara. El tiempo dirá cómo termina esta aventura junto a los Zorros del Desierto.

¿Cuándo juega Cobreloa ante el Decano?

Santiago Wanderers será local en los cuartos de final de ida de la Liguilla de Ascenso ante Cobreloa. Ese duelo se jugará el miércoles 19 de noviembre en el estadio Elías Figueroa Brander a las 20 horas.

La revancha se disputará el domingo 23 del mismo mes en el estadio Zorros del Desierto desde las 18 horas.

