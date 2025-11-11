Tras el veredicto del Tribunal de Disciplina de la ANFP, finalmente Santiago Wanderers jugará ante Cobreloa en cuartos de final de la liguilla del ascenso. Eso, tras la apelación de Santiago Morning que le ganó el gallito a los loínos en los escritorios.

Y uno que verá de forma especial el duelo de la Primera B es Juan Carlos Letelier, icónico goleador del fútbol chileno que tuvo especiales ciclos en ambos equipos. Nacido en el puerto y brillando en Cobreloa, el ex artillero conversa con RedGol.

“Por lo que es historia de los clubes… Hoy están en liguilla de Segunda, pero sí es un partido de Primera. Vi el partido entre ellos en Calama, pero hoy es otra cosa, una liguilla donde deben ganar y pasar para poder subir”, parte diciendo.

Partidazo en la B: ¿Apoya a Cobreloa o Wanderers?

Juan Carlos Letelier reconoció que sufre al momento de pensar a cuál de los dos icónicos equipos que defendió apoyar. En sincero diálogo con RedGol el goleador explica sus razones y se la juega.

“Es difícil elegir un equipo, hay cariños encontrados. Con Cobreloa tengo una historia muy linda, mis mejores años en el fútbol profesional y logré ir al extranjero”, partió diciendo.

Fue ahí que su corazón caturro salió a flote y reconoció que “Wanderers me formó, el que me dio la posibilidad de estar en el fútbol. El cariño por Wanderers siendo porteño y siendo wanderino es lógico”.

“En este encuentro estoy con el corazón partido por no saber por el que realmente quiero que gane, pero pasando uno de los dos creo que debiera salir el subcampeón de Primera B en esta llave. Son equipos que pertenecen a la Primera División”, cerró.