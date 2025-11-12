“Un mensaje al menos”: crack de Temuco reclama la fría despedida que le dio Marcelo Salas

Tiempos de renovación en Deportes Temuco tras la terrible campaña del año 2025. El equipo escapó del descenso en el final de la Primera B y todos los dardos apuntaron al dueño, Marcelo Salas.

El Matador acusó cansancio mental por la situación y dejó en duda su continuidad en el club, con una posible venta. A su vez, Roberto Rojas dejó el cargo de gerente deportivo y comenzaron las novedades en el plantel.

A la ratificación de Arturo Sanhueza como entrenador, ahora se confirmó una dolorosa salida del equipo. Uno de los jugadores más queridos por la hinchada dijo adiós con emotivas palabras.

La triste despedida de Temuco

Damián González, uno de los más talentosos y queridos en Deportes Temuco, dio detalles de su salida. Lamentando dejar el equipo, dijo que esperó hasta última hora un llamado que no llegó.

Damián González.

Ante la pregunta de si esperaba mayor interés en su continuidad, el jugador del Pije respondió al instante que “sinceramente sí, un mensaje al menos pidiendo tiempo, sé que no había la necesidad de concretar nada hoy y se podría haber conversado más adelante, pero claramente no está el interés de su parte”.

“(Que no haya gerente deportivo) Sé que eso no cambia, porque si hay un interés, claramente, se podría demostrar de otras áreas del club. Al hincha sé que me llevo un poco de su cariño y solo palabras de agradecimiento”, dijo a Primera B Chile.

Con esa triste despedida, se confirmó el primer adiós más doloroso en el equipo que aún administra Marcelo Salas. Aún resta ver qué pasará con otros jugadores como Diego Buonanotte y Matías Donoso.