Deportes Temuco cerró una temporada para el olvido en la Primera B y Marcelo Salas se mostró muy desgastado con la situación. Incluso, podría dejar el club.

El Pije venció por 3-0 a Recoleta en la última fecha del torneo y si bien selló su permanencia en la categoría, de todas maneras la sensación es amarga. En la Región de la Araucanía querían luchar por el ascenso, pero terminaron sufriendo con el descenso.

El desgaste del Matador Salas

Temuco había arrancado el 2025 con Mario Salas en la banca y con la llegada de Diego Buonanotte, se había generado ilusión en los hinchas de pelear en la parte alta. Sin embargo, estuvieron muy lejos de las expectativas. Todo esto dejó muy agotado a Marcelo Salas, presidente del club.

“Me voy a descansar un mes al menos, de despeje completo. Es primera vez que nos pasa esto, no estoy acostumbrado a estar sufriendo con un posible descenso, menos con el trabajo que hemos hecho. Ni como jugador me tocó esto. Es desgastante más en lo psicológico”, explicó el dirigente.

Como suele suceder, los hinchas de Temuco cuestionaron la labor de la directiva encabezada por Salas y se manifestaron en su contra. Por todo esto, el Matador incluso podría dejar el club. “Voy a tomar un par de días de descanso y ahí voy a tomar una decisión de si continúo o no al mando como presidente o si vendrá otra persona”, explicó.

Desde su retiro del fútbol en el 2008, Marcelo Salas se ha dedicado a su trabajo en Temuco, donde además de presidente también es propietario. El club está en la Primera B desde el 2019 y no han podido regresar a la máxima categoría. El ídolo de U. de Chile podría vender su parte del equipo.

“También el tema del club, siempre hay interesados en hacerse cargo. Cuando uno está desgastado, como es mi caso, se analizan todas esas cosas. A veces quiero largar todo, pero después me dan ganas de seguir“, cerró el presidente de Deportes Temuco.