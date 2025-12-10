Desde que Deportes Temuco oficializó la continuidad de Arturo Sanhueza como director técnico, la institución presidida por Marcelo Salas de inmediato tomó parte en el mercado de fichajes. El club logró la incorporación de un zurdo que el DT conoció de su paso por Deportes La Serena: Sebastián Molina.

En los granates, Sanhueza fue el ayudante de Erwin Durán. También se supo de dos renovaciones en el cuadro albiverde: el defensor central argentino Enzo Lettieri y Max Torrealba extendieron su vínculo. En ese contexto, la planificación del Pije sigue su curso.

La escuadra del Ñielol sumó otro zaguero a su plantel estelar con el que espera afrontar un exitoso 2026 después de tener un tortuoso 2025. Un experimentado defensor central que estuvo a punto de jugar junto con su hermano en Rangers de Talca.

Esas referencias son para Miguel Sanhueza, un marcador de 34 años, quien recibió la bienvenida del club en las redes sociales. “Hoy llega a su ciudad natal”, contó el cuadro albiverde en Instagram. En la campaña pasada, el Migue estuvo en Rangers de Talca, cuadro con el que llegó a disputar la Liguilla de Ascenso. Jugó 35 partidos, lo que refrenda su importancia en el elenco maulino.

Miguel Sanhueza resiste el embate del uruguayo Marcos Camarda.

Aunque los Piducanos perdieron frente a San Marcos de Arica en el primer enfrentamiento de eliminación directa de esa instancia. Justo por estos días, en Rangers de Talca están cerca de abrochar la contratación de Eryin Sanhueza, portero que militó en Deportes La Serena durante las últimas dos temporadas. Sí, el hermano de Miguel.

Se mueve Salas en el mercado: Temuco cierra el fichaje de Miguel Sanhueza

Marcelo Salas le dio el visto bueno a la contratación de Miguel Sanhueza, segundo refuerzo que suma Deportes Temuco en el mercado de fichajes para el entrante año. Este defensor tiene un vasto recorrido por el fútbol nacional: jugó en Cobreloa, Deportes Melipilla, Santiago Wanderers, Coquimbo Unido y Deportes Iquique.

Por eso mismo, la apuesta acá fue clara: Miguel Sanhueza será quien se sume para brindar alternativas de confianza para la última línea del Pije. Eso sí, también hubo bajas en el equipo: Damián González salió de la institución y recaló en Rangers de Talca. Roberto Riveros fue otro que ya cambió de club y fichó en Curicó Unido. Se empieza a armar el Pije…

Miguel Sanhueza firmó como refuerzo de Deportes Temuco.

Así quedó Deportes Temuco en la tabla de posiciones de la Primera B 2025

Deportes Temuco terminó mucho peor de lo esperado en la tabla de posiciones de la Liga de Ascenso 2025 en la Primera B.