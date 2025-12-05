El mercado de pases comienza a moverse y un jugador nacional que dará un importante paso en su carrera es Fabián Espinoza, volante de 27 años que vivirá su primera experiencia jugando fuera del Chile, y ya fue oficializado en su nuevo club.

El jugador con paso en clubes como Universidad de Concepción, Fernández Vial, Deportes La Serena, Independiente de Cauquenes, Deportes Iquique y Deportes Temuco, se suma a Juventus-SC del país carioca para la temporada 2026.

El club, que disputa el Campeonato Paulista Serie A2, compartió un mensaje anunciando su fichaje, donde señalan que el jugador es uno de los grandes refuerzos para la próxima temporada: “Que sea un gran año”. Por su parte, Espinoza escribió: “Nuevos desafíos”.

El presente de Deportes Temuco

El Pije tuvo una compleja temporada, donde no logró acceder a la Liguilla de Ascenso, por lo que ahora prepararan con todo el próximo año para poder aspirar al ascenso a la Liga de Primera.

El 2026 tendrá nuevamente como a Arturo Sanhueza como técnico del equipo, mientras que recientemente el equipo anunció que se suman al cuerpo técnico Jonatan Cisterna como ayudante, Cristóbal Rivas como preparador físico y Jaime Caro como preparador de arqueros.

Asimismo, según reveló el medio PrimeraBChile, el equipo concretó dos renovaciones para la próxima temporada: Enzo Lettieri y Maximiliano Torrealba.