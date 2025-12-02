Es tendencia:
El club que tuvo una gran temporada y podría perder a casi a todos sus jugadores para el 2026

El club de Primera B podría enfrentar la partida de gran parte de su plantel de cara a la próxima temporada.

Por Andrea Petersen

Este club vivirá un éxodo masivo de jugadores para el 2026.
Este club vivirá un éxodo masivo de jugadores para el 2026.

Deportes Copiapó vivió un duro momento tras quedar fuera de la liguilla y seguir en la lucha del Torneo de Ascenso a Primera División. Pero ahora, el club enfrenta una inesperada problema para la próxima temporada: La salida masiva de gran parte del equipo.

El club vivió una dura caída tras empatar contra Deportes Concepción, lo que acabó con el sueño y deberá seguir la temporada 2026 en Primera B.

Deportes Copiapó vivirá reestructuración

Según revela PrimeraBChile, los 17 jugadores que no seguirán la próxima temporada son: Thomas Jones, Carlos Salomón, Sebastián Espinoza, Enzo Fernández, Axl Ríos, Agustín Ortiz, Marcelo Fill, Diego Opazo, John Santander, Franco Mazurek, Iván Rozas, Matías Gallegos, Jairo Coronel, Briam Acosta, Manuel López, Richard Leyton y Julio Fierro.

Deportes Copiapó quedó fuera de la liguilla de ascenso/Photosport

Deportes Copiapó quedó fuera de la liguilla de ascenso/Photosport

Thomas Jones vivió una gran temporada en Primera B donde anotó 13 goles y se convirtió en el segundo goleador de la liga. Por estos motivos, según revela PrimeraBChile, Cobresal está interesado en fichar al jugador.

La otra salida que enfrentaría Deportes Copiapó

Tras la eliminación en la liguilla de ascenso, el entrenador Hernán Caputto finalizó su contrato con el equipo. “Yo termino contrato y muchos también, lo más importante es que no quería dejar de hacerlo de manera privada y lo digo de manera pública, estoy muy agradecido del club, muy agradecido de los jugadores, agradecido de la gente, del entorno”, señaló tras el encuentro.

Asimismo, se refirió a la posibilidad de renovación. “Siento que este tipo de cosas pasan a segundo plano, lo más importante, luego de una derrota, de un término de año hay que analizar muchas cosas…si tenemos en cuenta que fue una temporada muy buena, en estadística, en puntaje, en localía, por arriba del 72% de locales, algo muy alto”.

