Este miércoles 3 de diciembre se da inicio a la gran final de la liguilla de ascenso 2025 con un atractivo duelo de ida protagonizado por Deportes Concepción y Cobreloa, encuentro que se disputará en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

Se trata de una llave apasionante entre dos clubes de gran tradición en el país, pero que lamentablemente solo tiene a un ganador y segundo equipo ascendido, el cual acompañará a la Universidad de Concepción como los dos equipos ‘nuevos’ de la Liga de Primera para la temporada 2026. Conoce todos los detalles de este imperdible duelo revancha, a continuación en RedGol.

ver también Concepción vs. Cobreloa: La IA vaticina el resultado de la final ida de la liguilla de la B

¿Cuándo juegan Cobreloa vs. Deportes Concepción la vuelta de la liguilla?

La revancha de esta final de la liguilla del Ascenso 2025 se disputará este domingo 7 de diciembre en el estadio Zorros del Desierto de Calama, encuentro programado a partir desde las 20:15 horas de Chile.

¿Cómo llegan a la final Concepción y Cobreloa?

El encuentro llega con pronóstico reservado debido a las sólidas campañas de ambos elencos en este 2025. El “León de Collao” accedió a la liguilla tras finalizar sexto en la tabla con 43 puntos, a solo doce del líder,y eliminar a dos favoritos en los duelos de postemporada, Deportes Antofagasta por un marcador de 3-2 global y Deportes Copiapó, 2° de la fase regular, por un global de 2-1.

Cobreloa, por su parte, también realizó una notable fase regular, terminando tercero con 50 unidades, a 5 del líder y dos del 2°, en la liguilla, en tanto, dejó en el camino a Santiago Wanderers por un global de 4-3 en penales, tras igualar 2-2 en los 180 minutos y luego superó a San Marcos de Arica con mayor facilidad al despacharlo por 3-1.

Tabla de posiciones de la Primera B 2025:

Publicidad