Este domingo regresa la acción con la fecha 17 por La Liga de España y uno de los duelos más esperados de la jornada entre el líder y el tercer clasificado, el Barcelona visitará al Villareal en La Cerámica.

El Villarreal vuelve a competir tras aplazarse su partido ante el Levante por el temporal. Los dirigidos por Marcelino van terceros con 35 puntos, buscando mantener esa posición. Por su parte, el Barcelona llega tras vencer 2-0 a Osasuna con dos goles de Raphinha, liderando la tabla con 43 puntos, cuatro más que el Real Madrid.

¿Dónde ver al Villareal vs. Barcelona por LaLiga?

El enfrentamiento entre el Villareal y Barcelona por la fecha 17 de la Liga de España se juega este domingo 21 de diciembre a partir de las 12:15 horas de Chile en la Cerámica.

El duelo será transmitido por TV en Chile de manera exclusiva por la señal de ESPN y adicionalmente, podrás ver este encuentro en vivo y de forma exclusiva a través de Disney Premium y por streaming mediante la plataforma, exclusivo para usuarios previamente suscritos.

Estos son los canales según tu cableoperador:

ESPN 2