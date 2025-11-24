Este lunes se disputa el encuentro que cierra los duelos que fueron aplazados, enfrentando al Sevilla vs. Espanyol por la Fecha 13 de LaLiga y en la oncena titular de Matías Almeyda sobresale el retorno de Alexis Sánchez, quien ya dejó atrás su lesión y volvió a trabajar con normalidad junto al plantel.

Además, Gabriel Suazo también figura entre los citados y llegará después de haber participado en los amistosos de la Selección Chilena en territorio ruso.

Espanyol vs. Sevilla: Horario y dónde ver EN VIVO y ONLINE

El partido entre Espanyol y Sevilla se juega este lunes 24 de noviembre desde las 17:00 hrs. en el RCDE Stadium de Barcelona, por la jornada 13 de la Liga de España.

Este partido entre Pericos y Sevillanos, será transmitido por televisión en Chile, en la señal de DSports (610 y 1610) y DSports 2 (612/1612) , emisora que también transmitirá este partido de manera online por DGO y por streaming, a través de la plataforma Amazon Prime Video, para usuarios previamente suscritos a la plataforma.

Tabla de posiciones de la Liga de España