Matías Almeyda recibió una buenísima noticia con Alexis Sánchez en el Sevilla. De hecho, el goleador histórico de la selección chilena fue convocado para el duelo ante el Espanyol válido por la 13° jornada de La Liga. Frente a ese contexto, el DT argentino fue consultado directamente por el Dilla.

El Pelado Almeyda hizo una curiosa reflexión en torno a los cuidados para tener de regreso a AS10. “Por intermedio de este diálogo, con el doctor y los kinesiólogos, nuestros profes vamos manejando las cargas, los minutos, el kilometraje, velocidades, cambios de ritmo”, introdujo el trasandino.

“Pero esto es fútbol. Muchas veces cuidamos, pero yo me he desgarrado bajándome de la cama. Está bien que está más grande, pero nunca se sabe”, expuso el otrora mediocampista de River Plate, la Lazio de Italia y también del cuadro sevillista.

Matías Almeyda tuvo dos razones para sonreír en Sevilla. Y una fue Alexis Sánchez. (Florencia Tan Jun/Getty Images).

“Uno lo puede proteger y cuidar, pero los físicos se manifiestan de diferentes maneras. Los vamos cuidando porque son importantes para nosotros. Vienen bien”, expuso el estratego sobre el chileno, quien rápidamente se erigió como uno de los referentes en el vestuario.

Publicidad

Publicidad

ver también Alexis Sánchez sorprende a todos y está listo para jugar en Sevilla

Almeyda también celebra la vuelta del consejero de Alexis Sánchez en Sevilla

Alexis Sánchez no fue el único jugador del Sevilla que nuevamente quedó a disposición de Matías Almeyda. Hubo otro que también superó sus molestias. Se trata de un volante francés que el tocopillano conoció en el Inter de Milán de Italia.

Y que fue un consejero importante para que el Dilla decidiera fichar por el Olympique de Marsella en Francia. Los más fanáticos de AS10 seguramente sabrán que las referencias son para Lucien Agoumé, quien también hizo celebrar al entrenador.

Alexis Sánchez y Lucien Agoumé, dos retornos importantes en el Sevilla. (Fran Santiago/Getty Images).

Publicidad

Publicidad

“Agoumé está bien. Se recuperó bien, aunque estuvo varios días parado por ese golpe que sufrió. Ya está a disposición, se incorporó hace poquitos días al grupo. Y no viene sintiendo nada, que es lo importante”, manifestó Almeyda, quien después del Espanyol tiene un duelo difícil e importante: el clásico andaluz ante el Betis de Manuel Pellegrini.

ver también Socio de Alexis Sánchez en el Sevilla cuenta cómo dio vuelta la película: “Estaba casi afuera”

¿Cuándo y a qué hora juega el Sevilla vs Espanyol?

Espanyol recibirá al Sevilla este lunes 24 de noviembre a las 17 horas en el estadio RCDE, también conocido como Cornellá de Llobregat. El árbitro será Miguel Sesma Espinosa.

Así va el Sevilla en la tabla de posiciones de La Liga 25-26

Al cabo de 12 partidos disputados, el Sevilla continúa en la parte alta de la tabla de posiciones en La Liga de España 2025-2026.

Publicidad