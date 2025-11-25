Lucas Cepeda fue una de las grandes figuras en el importante triunfo que acerca a Colo Colo a la Copa Sudamericana. El extremo marcó un golazo y lideró la victoria por 4 a 1 ante Unión La Calera, aunque con una inesperada polémica detrás.

Tras el encuentro, el seleccionado nacional conversó con la transmisión oficial y lanzó una inesperada defensa al proceso de Jorge Almirón. “A mi me encantaba la forma de jugar de Jorge, por algo salimos campeones. Lamentablemente no se dieron los resultados por distintas circunstancias. Pero ya está, dimos vuelta la página, debíamos despertar y lo estamos logrando“.

Sus palabras de inmediato generaron debate en si realmente la llegada de Fernando Ortiz cambió en algo las cosas. Es por ello que este martes el propio extremo decidió sacar la voz no sólo para insistir en su punto, sino que también para remarcar que un DT no modifica lo que había antes de su llegada.

Lucas Cepeda saca las garras por Jorge Almirón y su proceso en Colo Colo

Colo Colo ha tenido un alza después de un año terrible y en el que terminaron sacando a Jorge Almirón de la banca. Con Fernando Ortiz las cosas han mejorado, aunque para Lucas Cepeda esto no tiene nada que ver.

Lucas Cepeda aseguró que, más allá de la salida de Jorge Almirón, la llegada de Fernando Ortiz no cambia nada en Colo Colo. Foto: Photosport.

Este martes en conferencia de prensa el extremo aseguró que “a mí parecer, los técnicos no te cambian en nada. Me encantaba la forma en que trabaja el cuerpo técnico del profe Almirón, no por nada peleamos hasta cuartos de final de Copa Libertadores“.

De hecho, Lucas Cepeda apuntó contra otros factores como la muerte de hinchas e incidentes en el Estadio Monumental como parte de los problemas. “Fue un todo, lo que pasó, lo que se vivió. Este año vivimos cosas terribles“.

En esa misma línea, el extremo enfatizó en que ha sido todo el plantel de Colo Colo el que ha estado en deuda. “Nosotros, ni yo ni mis compañeros, mostramos nuestra mejor versión. Nos dimos cuenta tarde“.

“Se ha visto reflejado que Colo Colo despertó en los últimos partidos, pero fue tarde. Hay que terminar de la mejor manera y tener los seis puntos para nosotros“, sentenció.

Lucas Cepeda intenta enfocarse en lo que será la recta final de la temporada con Colo Colo para salvar el 2025. Al extremo aún le duele la salida del técnico que lo hizo explotar, pero trata de ayudar al Cacique a lograr el único objetivo que queda.

¿Cuáles son los números de Lucas Cepeda esta temporada?

Con su actuación ante Unión La Calera, Lucas Cepeda llegó a los 36 partidos oficiales en total con Colo Colo en la temporada 2025. En ellos ha aportado con 7 goles y 4 asistencias en los 3.224 minutos que acumula dentro de la cancha.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Lucas Cepeda por ahora se enfoca en lo que será una final para Colo Colo rumbo a la Copa Sudamericana. Este viernes 28 de noviembre a partir de las 20:00 horas el Cacique visita a Cobresal en el norte.

