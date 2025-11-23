Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Lucas Cepeda y su honesto desahogo tras ser figura en Colo Colo: “Con Almirón…”

Tras reaparecer en las redes en la victoria con La Calera, el delantero se acordó de su ex técnico y dejó una reflexión sobre el presente del club: "Despertamos tarde".

Por Alfonso Zúñiga

Sigue a Redgol en Google!
Lucas Cepeda fue la figura del triunfo de Colo Colo ante La Calera.
© DIEGO MARTIN/PHOTOSPORTLucas Cepeda fue la figura del triunfo de Colo Colo ante La Calera.

En el momento más importante de la temporada. Cuando Colo Colo necesitaba un triunfo ante Unión La Calera para seguir en carrera por meterse en Copa Sudamericana, apareció en escena Lucas Cepeda para comandar la victoria clave.

El viñamarino se matriculó con un auténtico golazo en el minuto 8 para abrir el marcador, y comandar el buen desempeño que mostró el equipo de Fernando Ortiz. Aunque tras el encuentro, le vino nostalgia de su ex entrenador, Jorge Almirón.

Así lo reveló el propio Cepeda en conversación con TNT Sports, donde junto con reconocer que se sentía más cómodo con el trasandino en el banco de suplentes, fue enfático en sostener que en esta temporada Colo Colo “despertó tarde”.

Gana, gusta y golea: Colo Colo sueña con irse de copas tras un triunfazo ante La Calera

ver también

Gana, gusta y golea: Colo Colo sueña con irse de copas tras un triunfazo ante La Calera

El desahogo de Cepeda tras su vuelta al gol en Colo Colo

Era necesario. Tuvimos 10 días de para, mis compañeros se prepararon al máximo para llegar de la mejor forma a este partido. Lo tomamos con seriedad, sabíamos que debíamos ganar para meterse en puestos de copa. Este es el primer paso, pero quedan dos finales”, apuntó el atacante albo.

No quedó allí en su desahogo Cepeda, pues agregó que “despertamos tarde, pero nunca es tarde para conseguir los objetivos. Colo Colo debe clasificar a Sudamericana y debemos ir a El Salvador para buscar los tres puntos. A seguir por esta senda con humildad y trabajo”.

Cuando Daniel Arrieta le pregunta sobre las razones de la irregular temporada, el delantero reconoció que “a mi me encantaba la forma de jugar de Jorge (Almirón), por algo salimos campeones, lamentablemente no se dieron los resultados por distintas circunstancias. Pero ya está, dimos vuelta la página, debíamos despertar y lo estamos logrando”.

Publicidad

Los números del viñamarino en el 2025

Entre torneos locales y Copa Libertadores, Lucas Cepeda disputó un total de 3.224 minutos en cancha durante 36 encuentros, donde registra siete goles y cuatro asistencias.

¿Cuándo vuelve a jugar el Cacique?

Colo Colo abrirá la 29° y penúltima fecha en Liga de Primera este viernes 28 de noviembre, cuando visite a Cobresal en el Estadio El Cobre de El Salvador, desde las 20:00 horas. Duelo clave para meterse en Copa Sudamericana 2026.

Publicidad
Lee también
¡Para no creer! El increíble gol que se perdió Bolados en Colo Colo
Colo Colo

¡Para no creer! El increíble gol que se perdió Bolados en Colo Colo

Tabla: Colo Colo alcanza a Cobresal de cara a "final" por Sudamericana
Colo Colo

Tabla: Colo Colo alcanza a Cobresal de cara a "final" por Sudamericana

Álvarez destaca el triunfo de la U y las claves ante el duro O'Higgins
U de Chile

Álvarez destaca el triunfo de la U y las claves ante el duro O'Higgins

Di Yorio y la U ya piensan en su final contra el campeón Coquimbo
U de Chile

Di Yorio y la U ya piensan en su final contra el campeón Coquimbo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo