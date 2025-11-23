En el momento más importante de la temporada. Cuando Colo Colo necesitaba un triunfo ante Unión La Calera para seguir en carrera por meterse en Copa Sudamericana, apareció en escena Lucas Cepeda para comandar la victoria clave.

El viñamarino se matriculó con un auténtico golazo en el minuto 8 para abrir el marcador, y comandar el buen desempeño que mostró el equipo de Fernando Ortiz. Aunque tras el encuentro, le vino nostalgia de su ex entrenador, Jorge Almirón.

Así lo reveló el propio Cepeda en conversación con TNT Sports, donde junto con reconocer que se sentía más cómodo con el trasandino en el banco de suplentes, fue enfático en sostener que en esta temporada Colo Colo “despertó tarde”.

ver también Gana, gusta y golea: Colo Colo sueña con irse de copas tras un triunfazo ante La Calera

El desahogo de Cepeda tras su vuelta al gol en Colo Colo

“Era necesario. Tuvimos 10 días de para, mis compañeros se prepararon al máximo para llegar de la mejor forma a este partido. Lo tomamos con seriedad, sabíamos que debíamos ganar para meterse en puestos de copa. Este es el primer paso, pero quedan dos finales”, apuntó el atacante albo.

No quedó allí en su desahogo Cepeda, pues agregó que “despertamos tarde, pero nunca es tarde para conseguir los objetivos. Colo Colo debe clasificar a Sudamericana y debemos ir a El Salvador para buscar los tres puntos. A seguir por esta senda con humildad y trabajo”.

Cuando Daniel Arrieta le pregunta sobre las razones de la irregular temporada, el delantero reconoció que “a mi me encantaba la forma de jugar de Jorge (Almirón), por algo salimos campeones, lamentablemente no se dieron los resultados por distintas circunstancias. Pero ya está, dimos vuelta la página, debíamos despertar y lo estamos logrando”.

Publicidad

Publicidad

Los números del viñamarino en el 2025

Entre torneos locales y Copa Libertadores, Lucas Cepeda disputó un total de 3.224 minutos en cancha durante 36 encuentros, donde registra siete goles y cuatro asistencias.

¿Cuándo vuelve a jugar el Cacique?

Colo Colo abrirá la 29° y penúltima fecha en Liga de Primera este viernes 28 de noviembre, cuando visite a Cobresal en el Estadio El Cobre de El Salvador, desde las 20:00 horas. Duelo clave para meterse en Copa Sudamericana 2026.

Publicidad