Colo Colo vs La Calera: Sigue MINUTO A MINUTO y ONLINE la fecha 28 de la Liga de Primera 2025

El Cacique recibe a los cementeros en un partido crucial en sus aspiraciones de clasificar a la próxima Copa Sudamericana.

Por Patricio Echagüe

Albos y cementeros se verán las caras en el Estadio Monumental.
© Photosport.Albos y cementeros se verán las caras en el Estadio Monumental.

La fecha 28 de la Liga de Primera 2025 sigue con su desarrollo con el duelo entre Colo Colo y Unión La Calera. Los albos reciben a los cementeros en el Estadio Monumental, donde buscarán tres puntos de oro en sus aspiraciones por clasificar a la próxima Copa Sudamericana.

El triunfar es importantísimo para el Cacique, ya que con la caída del pasado viernes de Cobresal ante Iquique tienen la posibilidad de por fin agarrar ese séptimo puesto les permitirá irse de copas en el año entrante.

Por el lado de los caleranos, su irregular campaña los tienen instalados en la décima posición con 29 puntos. Matemáticamente ya no corren peligro de descenso y tampoco puede clasificar a las copas, por lo que en juego para sus jugadores estará solo el honor en las fechas que restan.

¿Dónde ver EN VIVO a Colo Colo vs Unión La Calera?

Este partido entre albos y cementeros será transmitido por televisión en la señal de TNT Sports y de manera online vía Streaming por TNT SPORTS en HBO MAX. Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)

Así marcha la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

El próximo partido de Colo Colo

Los albos volverán a la acción el próximo viernes 28 de noviembre cuando a partir de las 20:00 horas visite a Cobresal en el Estadio El Cobre. Este duelo será válido por la fecha 29 de la Liga de Primera 2025.

El próximo partido de Unión La Calera

Los cementeros jugarán el próximo domingo 30 de noviembre a las 18:00 horas ante Deportes Limache en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar. Este compromiso será válido por la fecha 29 de la Liga de Primera 2025.

Los árbitros para esta tarde

El cuerpo arbitral para esta tarde será liderado por Nicolás Millas, quien estará asistido por Mario Lagos (primer asistente) y Jean Araya  (segundo asistente). En tanto en el VAR estarán Francisco Gilabert y Benjamín Saravia.

¡El camarín listo de Colo Colo esperando a los albos!

Así está el camarín del Cacique para este duelo que se juega desde las 20:30 ante Unión La Calera.

¡COLO COLO SE JUEGA UN PARTIDO CLAVE!

El Cacique recibe a los cementeros en el Estadio Monumental en un partido crucial en sus aspiraciones de irse de copas el año entrante. Si los albos ganan, se meterán por fin en puestos de la Sudamericana 2026.

