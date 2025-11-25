Universidad Católica logró un importantísimo triunfo el pasado sábado ante Palestino en el Claro Arena. Los cruzados siguen con su buena rancha en este segundo semestre y están a detalles de sellar su clasificación a la próxima Copa Libertadores 2026 como Chile 2.

La UC de momento es segunda con 54 puntos, mientras que Universidad de Chile le sigue en el tercer puesto 51 unidades. Más atrás en el cuarto lugar está O’Higgins con 50 y que viene justamente de caer ante los azules en Rancagua.

Con esto dicho, los precordilleranos tienen la primera opción de clasificar de manera directa a la fase de grupo de la Libertadores. Y ojo, que al parecer tendrá un regreso clave en el equipo para facilitar en algo las cosas.

ver también No solo el Chile 2: El otro “premio” olvidado por el que Católica y U de Chile pelan al ser subcampeón

Católica celebra una vuelta clave para cerrar el año

De acuerdo a información entregada por TNT Sports, por estos días Cristian Cuevas ha ido evolucionando de buena manera tras sufrir un desgarro en el aductor largo el pasado 26 de octubre en el triunfo cruzado sobre la U en el Clásico Universitario.

Pese a que en un momento se pensó que el Cimbi iba a tener que pasar por el quirófano para tratarse esta lesión, lo que lo dejaba marginado para el resto del año, el escenario cambió con el correr de las jornadas.

Cristián Cuevas estará disponible para el último partido de Universidad Católica en el año. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

Si bien es cierto el jugador está descartado para el duelo de este sábado ante Huachipato, ya se habla de podría estar por lo menos citado ante La Calera el fin de semana del 6 y 7 de diciembre en el Claro Arena.

Así las cosas, Cuevas estaría a disposición de Daniel Garnero para un compromiso clave ante los cementeros. La noticia se celebra, sobre todo por lo complejo que ha sido encontrar un reemplazante del Cimbi en el mediocampo en estos últimos partidos.

ver también ¿Se irá de U Católica? Revelan el club que iría por el fichaje de Clemente Montes

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad Católica?

El próximo partido de los cruzados será ante Huachipato este sábado 29 de noviembre a partir de las 12:00 horas en el Estadio CAP. Este duelo será válido por la fecha 29 de la Liga de Primera 2025.

Publicidad