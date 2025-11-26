Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado

Una de las obsesiones de Colo Colo en delantera queda libre en este mercado de fichajes: “Sueño con…”

Un viejo conocido para el Cacique de la época de Jorge Almirón en el club quedó con el pase en su poder para el mercado que se viene.

Por Patricio Echagüe

Sigue a Redgol en Google!
El Cacique debe buscar nombres en delantera para el 2026.
© Photosport.El Cacique debe buscar nombres en delantera para el 2026.

Colo Colo es uno de los equipos que debería hacer noticia en el próximo mercado de fichajes. Los albos necesitan una renovación casi completa de su plantel tras un 2025 donde no estuvieron a la altura varios de sus jugadores.

En ese sentido, una de las zonas que más necesita reforzar el Popular es la delantera, donde hay varios nombres no cumplieron en este año. Salvo Javier Correa y Lucas Cepeda, jugadores como Marcos Bolados, Salomón Rodríguez o Alexander Oroz fueron de escaso aporte.

Por lo mismo, hay comenzar a buscar opciones en ofensiva, sobre todo las que en el pasado ya estuvieron en la órbita del Cacique. Una de ellas es bastante polémica, aunque ahora está libre con el pase en su poder tras ser su actual club.

Campeón de América le mete presión a Fernando Ortiz en Colo Colo: “Yo quiero ver…”

ver también

Campeón de América le mete presión a Fernando Ortiz en Colo Colo: “Yo quiero ver…”

El polémico delantero que quedó libre para Colo Colo

Se trata del colombiano Sebastián Villa, delantero de 29 años que se despidió de Independiente de Rivadavia, elenco con el que en este 2025 gritó campeón en la Copa Argentina tras superar a Argentinos Juniors en la final.

En charla con Radio Nihuil, el atacante aseguró que “me voy tranquilo. Dejé todo por estos colores en Independiente de Rivadavia”.

Sebastián Villa logró recuperar su nivel en Independiente Rivadavia. ¿Se volverá a dar el interés de Colo Colo para el 2026? | Foto: Archivo.

Sebastián Villa logró recuperar su nivel en Independiente Rivadavia. ¿Se volverá a dar el interés de Colo Colo para el 2026? | Foto: Archivo.

Publicidad

Además, el nacido en Bello, Colombia, aseguró que “hay etapas que se cumplen. Mi representante buscará lo mejor para los dos. Sueño volver a la selección”.

Hay que recordar que Sebastián Villa estuvo en la órbita de los albos a inicios de año. Pese al interés de Colo Colo, el jugador terminó llegando a Independiente de Rivadavia, club con el que en este 2025 anotó diez goles y aportó con 16 asistencias en 60 partidos.

Mientras Colo Colo pagó 2,5 millones de dólares por Salomón Rodríguez, esto valía Sebastián Villa

ver también

Mientras Colo Colo pagó 2,5 millones de dólares por Salomón Rodríguez, esto valía Sebastián Villa

El próximo partido del Cacique

Los albos volverán a la acción este viernes 28 de noviembre cuando a partir de las 18:30 horas visite a Cobresal en el Estadio El Cobre. Este duelo será válido por la fecha 29 de la Liga de Primera 2025.

Publicidad
Lee también
Gigante paraguayo que negocia con la U de Chile: "Sería un traspaso..."
U de Chile

Gigante paraguayo que negocia con la U de Chile: "Sería un traspaso..."

La U se apura con un refuerzo paraguayo : "En los próximos días..."
U de Chile

La U se apura con un refuerzo paraguayo : "En los próximos días..."

Afirman que la UC va por un regalón de Nicolás Córdova
Universidad Católica

Afirman que la UC va por un regalón de Nicolás Córdova

Federico Valdés elige al reemplazante de Gustavo Álvarez en la U
U de Chile

Federico Valdés elige al reemplazante de Gustavo Álvarez en la U

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo