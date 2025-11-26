Colo Colo es uno de los equipos que debería hacer noticia en el próximo mercado de fichajes. Los albos necesitan una renovación casi completa de su plantel tras un 2025 donde no estuvieron a la altura varios de sus jugadores.

En ese sentido, una de las zonas que más necesita reforzar el Popular es la delantera, donde hay varios nombres no cumplieron en este año. Salvo Javier Correa y Lucas Cepeda, jugadores como Marcos Bolados, Salomón Rodríguez o Alexander Oroz fueron de escaso aporte.

Por lo mismo, hay comenzar a buscar opciones en ofensiva, sobre todo las que en el pasado ya estuvieron en la órbita del Cacique. Una de ellas es bastante polémica, aunque ahora está libre con el pase en su poder tras ser su actual club.

El polémico delantero que quedó libre para Colo Colo

Se trata del colombiano Sebastián Villa, delantero de 29 años que se despidió de Independiente de Rivadavia, elenco con el que en este 2025 gritó campeón en la Copa Argentina tras superar a Argentinos Juniors en la final.

En charla con Radio Nihuil, el atacante aseguró que “me voy tranquilo. Dejé todo por estos colores en Independiente de Rivadavia”.

Sebastián Villa logró recuperar su nivel en Independiente Rivadavia. ¿Se volverá a dar el interés de Colo Colo para el 2026? | Foto: Archivo.

Además, el nacido en Bello, Colombia, aseguró que “hay etapas que se cumplen. Mi representante buscará lo mejor para los dos. Sueño volver a la selección”.

Hay que recordar que Sebastián Villa estuvo en la órbita de los albos a inicios de año. Pese al interés de Colo Colo, el jugador terminó llegando a Independiente de Rivadavia, club con el que en este 2025 anotó diez goles y aportó con 16 asistencias en 60 partidos.

El próximo partido del Cacique

Los albos volverán a la acción este viernes 28 de noviembre cuando a partir de las 18:30 horas visite a Cobresal en el Estadio El Cobre. Este duelo será válido por la fecha 29 de la Liga de Primera 2025.

