Cuando Colo Colo se decidió por la contratación del Tano Ortiz como director técnico, sorprendió a todos que el argentino llegó con un canadiense en el staff técnico. Se trata de Paolo Pacione, preparador físico que fue escudero del entrenador en dos clubes mexicanos.

El América y el Monterrey. De hecho, Ortiz declaró que “anímicamente estaban muy mal” cuando tomó el equipo que dirigió Jorge Almirón. En ese contexto, la figura de Paolo Pacione ha sido fundamental para elevar el nivel físico de la plantilla.

“Veo muy bien al equipo. Desde el día uno hubo disposición de trabajar y encontrar la mejor forma. Estamos en crecimiento todavía”, manifestó Pacione en un diálogo con Cooperativa Deportes. Se mostró agradecido por la recepción que tuvieron los jugadores a su trabajo.

Paolo Pacione (a la izquierda) es el preparador físico del staff de Fernando Ortiz en los albos.

Agregó que “hay dos partes. Una muy positiva, que da la chance de trabajar, conocer al grupo y meter cosas en el trabajo. Y otra parte, que es más difícil, el ritmo. Porque los jugadores siempre aprovechan más de competencia, tener ritmo por un partido y otro. Hay que aprovechar de los dos lados”.

Y lanzó una frase que genera ilusión en los albos, sobre todo en la recta final de la Liga de Primera 2025. “Diría que el equipo está en su peak de rendimiento. Falta muy poco, hicimos un gran trabajo los últimos dos meses. No estamos empujando más”, dijo Pacione en la entrevista que tuvo con el periodista Rodrigo Gómez.

Publicidad

Publicidad

“Sólo limpiamos detallitos para que los chicos puedan competir al tope. Se habla de peak, pero eso siempre está en movimiento. Es el peak de ahora, en tres meses será otro”, apuntó el canadiense, quien se niega a proyectar la pretemporada 2026 en el Cacique. A pesar de que es casi un hecho la continuidad de Ortiz y su cuerpo técnico.

ver también Borghi le deja tremenda alerta a Ortiz tras la goleada de Colo Colo a La Calera: “Lo preocupante fue…”

Paolo Pacione, el PF del Tano Ortiz en Colo Colo: “Es fácil aflojar, pero aquí fue al revés”

Cuando el PF de Colo Colo que tiene el cuerpo técnico de Fernando Ortiz fue consultado por la mejoría de un jugador, Tomás Alarcón, prefirió el camino de la mesura. “Hay muchos, no quiero destacar a nadie en particular”, expuso Paolo Pacione.

Tomás Alarcón enfrenta la marca de Sebastián Sáez en la goleada alba a La Calera. (Diego Martin/Photosport).

Publicidad

Publicidad

“Cada uno tiene su propio camino y es nuestra responsabilidad como cuerpo técnico encontrar dónde están las áreas de oportunidad. Estamos siempre en comunicación con ellos para empujarles. Hay días que estás a tope y otros que no. Los apoyamos para encontrar esa forma”, describió el canadiense.

Y también fue consultado sobre el futuro. Pero no quiere ver más allá que el partido siguiente. Una tónica que ha pregonado Ortiz. “Me gusta trabajar fuerte en la pretemporada, los chicos ya saben. Pero no quiero planificar demasiado, me enfoco en esta semana”, expuso Pacione sobre el duelo ante Cobresal que tendrá el Cacique en El Salvador.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

“Después en Audax Italiano y luego, podemos hablar de esas cosas. A ellos les gustó, a veces es muy fácil para los chicos aflojar, pero fue al revés. Tengo momentos claves donde ellos metieron más y eso fue un crecimiento para el grupo e individual”, sentenció Pacione, quien vislumbra muchas mejorías en el estado físico del equipo.

ver también Reprograman la “final” por un lugar en Copa Sudamericana entre Colo Colo y Cobresal

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Colo Colo quedó en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana luego de vencer con claridad a Unión La Calera en la fecha 28.

Publicidad