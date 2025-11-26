Claudio Borghi sabe que el Colo Colo de Fernando Ortiz dio un paso hacia adelante en el nivel mostrado. Y eso se refrendó en el resultado, pues los albos superaron por 4-1 con mucha claridad a Unión La Calera en el estadio Monumental.

Fue un partido válido por la fecha 28 de la Liga de Primera 2025 y dejó a los albos en muy buen pie para clasificar a la Copa Sudamericana. “El mediocampo me gustó mucho. (Lucas) Cepeda para qué decir”, dijo el Bichi en el panel de ESPN F90 Chile.

“Lo preocupante de Colo Colo es que pasó de un primer tiempo extraordinario a un segundo tiempo medio irregular. Si vas ganando 3-0 y no puedes manejar el resultado es preocupante”, apuntó el otrora campeón mundial con Argentina, quien dejó una gran huella en el Cacique.

Lucas Cepeda en acción ante Unión La Calera. Abrió la cuenta con un golazo. (Diego Martin/Photosport).

Ganó cuatro títulos consecutivos, aunque cuando los torneos eran cortos y con playoffs. De todas maneras, el Bichi Borghi sacó algunas conclusiones positivas. “Hacer tres goles en el primer tiempo no es tarea fácil. Es muy difícil. Normalmente haces uno, ojalá dos. Y si en el segundo tiempo bajas mucho se te empieza a complicar”, describió.

“Teniendo en cuenta, siendo respetuoso, que jugó con un equipo que estaba de vacaciones. Y ahora va a jugar con uno que se está jugando cosas como Colo Colo y en la altura”, manifestó Borghi sobre la visita alba a la altitud de El Salvador para medirse a Cobresal.

Borghi le da esperanza a Ortiz con Colo Colo: “Tiene el mejor plantel”

De todas maneras, el Bichi Borghi le lanzó un acicate al Colo Colo que dirige Fernando Ortiz, quien logró llevar a su equipo a ganar tres victorias consecutivas. Casi una quimera en este terrible año del centenario de la institución. “Coincido en que tiene el mejor plantel”, dijo el otrora DT albo.

Fernando Ortiz felicita a Javier Correa por su partido ante La Calera. (Felipe Zanca/Photosport).

Quiso sumarse a una postura que había establecido Patricio Yáñez en el mismo panel de ESPN. “A pesar de los cambios y que no es el mismo equipo que empezó el año, creo que tiene un plantel de los más competitivos del país”, sentenció el Bichi.

Por cierto, el Tano Ortiz debe diagramar un viaje al desierto sin la presencia de Arturo Vidal, quien quedó suspendido por una tarjeta amarilla que se ganó por una falta tan innecesaria como inexplicable a Camilo Moya sobre el final del encuentro, que sufrió un cambio de horario a raíz de la Teletón.

Así quedó Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Colo Colo quedó en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana tras vencer a los Cementeros.