Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

Fernando Ortiz le baja los humos a Arturo Vidal y responde a sus dichos en Colo Colo: “Nadie tiene asegurada la titularidad”

El “Tano” se refirió a las declaraciones del King por su suplencia ante Calera, y recalcó que debe luchar para ganarse su puesto en el equipo estelar.

Por Felipe Pavez Farías

Sigue a Redgol en Google!
Ortiz recalcó que en su equipo estelar está Vidal
© PhotosportOrtiz recalcó que en su equipo estelar está Vidal

El entrenador raya la cancha. Fernando Ortiz enfrentó los dichos de Arturo Vidal tras el triunfo de Colo Colo ante Unión La Calera. El King comenzó en el banco de suplentes y recién ingresó en el complemento cuando los albos ya ganaban con amplio margen sobre los cementeros.

Pese a ello, el Bicampeón de América recalcó que su suplencia se relacionó por molestias físicas que arrastraba. “Vengo de una lesión, no es que fui suplente porque haya alguien mejor que yo”, acusó el ex Barcelona y Flamengo. 

Barticciotto piensa que a Cepeda le costará irse de Colo Colo: “Está difícil, el torneo está devaluado”

ver también

Barticciotto piensa que a Cepeda le costará irse de Colo Colo: “Está difícil, el torneo está devaluado”

Recado que acogió el “Tano” que fiel a su estilo no esquivó las palabras de Vidal. “Son opiniones. Cuando hay opiniones hay que escucharlas y respetarlas. Él tendrá su visión”, confesó de entrada Ortiz en conversación con Pelota Parada. 

“Yo a los jugadores no les pongo título. Siempre se requiere de ellos. Si Arturo lo siente de esa manera, es su opinión. Pero nadie tiene asegurada la titularidad”, recalcó el trasandino. 

Fernando Ortiz mantendra a Arturo Vidal dentro de sus titulares.

Fernando Ortiz mantendra a Arturo Vidal dentro de sus titulares.

Por lo mismo mandó un potente recado para los dos partidos que quedan está temporada y lo que se viene a futuro. “Yo elijo los jugadores el día del partido. Yo no le pongo título al que inicia ni al que tiene la chance de entrar. Yo no pienso de esa manera”, sentenció. 

Publicidad

¿Qué partidos le quedan a Colo Colo?

Colo Colo está séptimo en la tabla de a Liga de Primera con 44 unidades. De momento está clasificado para la Copa Sudamericana. El tema es que ahora debe enfrentarse con Cobresal el viernes 28 de noviembre, y con quien comparte el mismo puntaje. Aunque la diferencia de goles es favor de los albos.

¿Palo a Fernando Ortiz? Lucas Cepeda insiste con su defensa a Jorge Almirón en Colo Colo

ver también

¿Palo a Fernando Ortiz? Lucas Cepeda insiste con su defensa a Jorge Almirón en Colo Colo

Tras ello, cierra la temporada el 7 de diciembre cuando reciba a Audax Italiano en el Estadio Monumental. Cabe consignar que la permanencia de Fernando Ortiz tiene directa relación con la clasificación a torneos internacionales. 

Lee también
El importante anuncio familiar de Fernando Ortiz para mantenerse en Colo Colo
Colo Colo

El importante anuncio familiar de Fernando Ortiz para mantenerse en Colo Colo

El fuerte palo de Fernando Ortiz al trabajo de Jorge Almirón en Colo Colo
Colo Colo

El fuerte palo de Fernando Ortiz al trabajo de Jorge Almirón en Colo Colo

¿Palo a Ortiz? Cepeda insiste con defender a Almirón en Colo Colo
Colo Colo

¿Palo a Ortiz? Cepeda insiste con defender a Almirón en Colo Colo

¿Cuánto le paga la U por el nombre a la Universidad de Chile?
U de Chile

¿Cuánto le paga la U por el nombre a la Universidad de Chile?

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo