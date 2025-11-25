Fernando Ortiz le baja los humos a Arturo Vidal y responde a sus dichos en Colo Colo: “Nadie tiene asegurada la titularidad”

El entrenador raya la cancha. Fernando Ortiz enfrentó los dichos de Arturo Vidal tras el triunfo de Colo Colo ante Unión La Calera. El King comenzó en el banco de suplentes y recién ingresó en el complemento cuando los albos ya ganaban con amplio margen sobre los cementeros.

Pese a ello, el Bicampeón de América recalcó que su suplencia se relacionó por molestias físicas que arrastraba. “Vengo de una lesión, no es que fui suplente porque haya alguien mejor que yo”, acusó el ex Barcelona y Flamengo.

Recado que acogió el “Tano” que fiel a su estilo no esquivó las palabras de Vidal. “Son opiniones. Cuando hay opiniones hay que escucharlas y respetarlas. Él tendrá su visión”, confesó de entrada Ortiz en conversación con Pelota Parada.

“Yo a los jugadores no les pongo título. Siempre se requiere de ellos. Si Arturo lo siente de esa manera, es su opinión. Pero nadie tiene asegurada la titularidad”, recalcó el trasandino.

Fernando Ortiz mantendra a Arturo Vidal dentro de sus titulares.

Por lo mismo mandó un potente recado para los dos partidos que quedan está temporada y lo que se viene a futuro. “Yo elijo los jugadores el día del partido. Yo no le pongo título al que inicia ni al que tiene la chance de entrar. Yo no pienso de esa manera”, sentenció.

¿Qué partidos le quedan a Colo Colo?

Colo Colo está séptimo en la tabla de a Liga de Primera con 44 unidades. De momento está clasificado para la Copa Sudamericana. El tema es que ahora debe enfrentarse con Cobresal el viernes 28 de noviembre, y con quien comparte el mismo puntaje. Aunque la diferencia de goles es favor de los albos.

Tras ello, cierra la temporada el 7 de diciembre cuando reciba a Audax Italiano en el Estadio Monumental. Cabe consignar que la permanencia de Fernando Ortiz tiene directa relación con la clasificación a torneos internacionales.