Lucas Cepeda muestra un gran nivel en Colo Colo hace mucho tiempo, por lo que es uno de los jugadores exportables que hay en el Monumental. El deseo del extremo zurdo es partir, pero le advierten que no será fácil dar ese salto al extranjero.

Quien explica esto es Marcelo Barticciotto, ídolo del Cacique, quien en Radio Cooperativa señala que es complicado el escenario para el seleccionado nacional por lo malo que está el torneo nacional.

“Está difícil. Tenemos un campeonato tan devaluado para el plano internacional, que a los jugadores chilenos les cuesta mucho salir”, señaló el campeón de América en 1991.

Complejo escenario para Lucas Cepeda

Barticciotto manifiesta que “los que te vienen a mirar de afuera ponen eso en la balanza, lamentablemente. Porque o sino hay varios jugadores que se podrían ir. Les cuesta mucho”.

Cepeda celebra su último gol en Colo Colo

De hecho manifiesta que es parecido a lo que ocurría en su época de jugador, donde los cracks debían demostrar un largo tiempo que tenían condiciones.

Publicidad

Publicidad

“Ahora se transformó en lo de antes, donde tienes que hacer dos o tres años en un buen nivel para poder irte. Hasta hace poco te ibas jugando bien un par de partidos”, estableció.

Piensa Barti que “el reflejo de esto es la selección, que te valora para una posible salida. Como no está bien, pasa esto”.

ver también Marcelo Barticciotto revela al primer refuerzo de Colo Colo para el 2026: “Él quiere venir”

Por lo mismo espera que los dirigentes bajen los precios de los jugadores. “Los clubes se tendrían que aterrizar un poco. Si piden mucha plata, menos ofertas van a tener. ¿Cepeda vale 5 millones de dólares? Quizás sí, pero los jugadores también valen lo que te pagan”, estableció.

Publicidad

Publicidad

Finalmente indica que “esa es la realidad, los dirigentes deben entender que un paso a Argentina no es malo, no es desechable, si pasas por ese campeonato sube tu valor”.