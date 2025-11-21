Todo apunta a que Colo Colo tendrá un mercado de fichajes para el 2026 bastante movidito. Los albos deberán renovar bastante su plantel ante la despedida obligada de varios jugadores, sobre todo en la zona defensiva.

Y es que las probables partidas de Emiliano Amor, Sebastián Vegas y Alan Saldivia hace que el Cacique deba ponerse a buscar jugadores en esa zona. Y ojo, que hay un nombre en particular que en los últimos días ha sonado bastante en el Monumental.

Hablamos de Matías Catalán, defensor chileno de 33 años que en mercados anteriores ha estado muy en la órbita de Colo Colo. Actualmente en Talleres de Córdoba, ahora en diciembre el jugador termina su vínculo con el club trasandino y quedará libre con el pase en su poder.

“Catalán quiere venir a Colo Colo”

Uno que entregó una información bastante alentadora en torno al defensor es Marcelo Barticciotto, quien en su calidad de comentarista en Radio Cooperativa afirmó que el chileno tiene los deseos de venirse al Cacique.

El nombre de Matías Catalán es el que más interesa a Colo Colo para el 2026. | Foto: Archivo.

“Tengo entendido que Matías Catalán quiere venir. No es que se quiera ir de Talleres de Córdoba, porque en Talleres está cómodo y todo, pero le interesa el tema de Colo Colo”, declaró el ídolo albo.

En ese sentido, el ex atacante aseguró que “Catalán un jugador de confianza. Se equivoca poco, es chileno y tiene cualidades muy interesantes”.

Los números de Matías Catalán

En este 2025 el jugador nacido en Mar del Plata ha jugado un total de diez compromisos tras volver de su lesión el pasado 9 de agosto. No suma ni goles ni asistencias en 901 minutos de acción. Pese a que en nuestro país se le conoció en el puesto de lateral derecho, en esta temporada se ha desempeñado más como defensor central.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El Cacique regresará a la acción este domingo 23 de noviembre cuando desde las 20:30 horas enfrenten a Unión La Calera en el Estadio Monumental. Este partido será válido por la fecha 28 de la Liga de Primera.

