Colo Colo tiene por delante tres verdaderas finales para cerrar de una buena vez este lamentable 2025. Los albos necesitan sumar para asegurar un lugar en la próxima Copa Sudamericana, el único objetivo que le va quedando a un equipo que lo ha pasado como la mona en esta temporada.

De cara a esta recta final del año ya han comenzado a circular algunos nombres pensando en el próximo mercado de fichajes, donde al Cacique se le hace más que necesario reestructurar el millonario plantel que se armó para este 2025.

En ese sentido hay un nombre en particular que podría aparecer como una buena oportunidad de mercado. Hace bastante tiempo que es una suerte de obsesión en el Cacique y justo ahora en diciembre termina su contrato con su actual club.

ver también Marcelo Barticciotto le hace la pega a ByN: La fórmula para tener la renovación del Estadio Monumental

El viejo deseo por el que Colo Colo puede ir en el mercado de fichajes

Hablamos de Matías Catalán, defensor chileno de 33 años que en mercados anteriores ha estado muy en la órbita de los albos. Actualmente en Talleres de Córdoba, ahora en diciembre el jugador termina su vínculo con el club trasandino.

Si no renueva su contrato, Catalán estará con el pase en su poder para poder buscar un nuevo derrotero. Ojo, que Colo Colo ya lo buscó a mediados del 2024, pero al tener contrato vigente se optó por fichar a Mauricio Isla, quien previamente había arreglado su salida de Independiente.

Matías Catalán hace rato que está en la órbita como posible refuerzo de Colo Colo. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

Tras superar una grave lesión de rotura de sus ligamentos cruzados, Catalán volvió para ser uno de los hombres importantes en el equipo de Carlos Tevez. Hace rato que es titular indiscutido y no sería raro que el cuadro cordobés haga el intento por renovarle. ¿Podrá competir Colo Colo si se da ese escenario?

Los números de Matías Catalán

En este 2025 el jugador nacido en Mar del Plata ha jugado un total de 10 partidos tras volver de su lesión el pasado 9 de agosto. No suma ni goles ni asistencias en 901 minutos de acción. Pese a que en Chile se le conoció en el puesto de lateral derecho, en esta temporada se ha desempeñado más como defensa central.

ver también Celebran en Colo Colo: Salomón Rodríguez da el primer paso clave para irse del club

El próximo partido de Colo Colo

Los albos volverán a la acción el domingo 23 de noviembre cuando desde las 20:30 horas enfrenten a Unión La Calera en el Estadio Monumental. Este duelo será válido por la fecha 28 de la Liga de Primera.

Publicidad