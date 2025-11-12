Marcelo Barticciotto le hace la pega a ByN: La fórmula para tener la renovación del Estadio Monumental

Colo Colo presenta una importante novedad en los trabajos de remodelación del Estadio Monumental. Esto debido a que el proyecto que comenzó con 60 mil personas de aforo, ahora cambió radicalmente.

Según Radio Cooperativa se indica que ahora el aforo será de 51 mil personas y tendrá solo una doble bandeja para llegar a dicha cantidad de personas habilitadas.

ver también Celebran en Colo Colo: Salomón Rodríguez da el primer paso clave para irse del club

El tema ahora es lograr los fondos necesarios para dicha remodelación. En su minuto Aníbal Mosa indicó que serían más de 100 millones de dólares. Por lo que se necesitan importantes ingresos.

“Colo Colo necesita un estadio nuevo. Si hay que renegar éxitos deportivos, como le ocurrió a la UC, que lo haga. Tener un estadio nuevo, es vital”, recalcó Barticciotto en el medio citado.

La fórmula para remodelar el Estadio Monumental

El tema es que luego Marcelo Barticciotto lanzó una importante movida para que ByN busque luego un auspiciador para iniciar las obras. “Que le pidan a la contra la plata… a la contra de la empresa de Católica, esas compañías van a querer competir”, reflexionó sobre la disputa que existe justamente con el Claro Arena.

ver también Leyenda de Colo Colo revela máxima alerta con el Tano Ortiz: “Es preocupante que tenga estos problemas”

Lo que además podría generar una importante competencia en el mercado. Pero fuera de bromas, el ídolo albo recalcó que se debe hacer hincapié en la venta del nombre tal como lo hicieron los cruzados.

Publicidad

Publicidad

“No hay otra alternativa. Lo sentimos mucho por el Estadio Monumental. Pero la gente tiene que entender que si quiere un estadio nuevo hay que cambiarle el nombre. Es fundamental”, recalcó el ex futbolista y que ganó la Copa Libertadores en 1991.