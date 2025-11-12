A pesar de todos los problemas en el terrible año del centenario, Colo Colo parece haber encontrado un alza de nivel de la mano del Tano Ortiz. El director técnico argentino se hizo cargo del alicaído plantel albo, que el pasado fin de semana derrotó por 2-1 a la Unión Española.

Más allá de la importante victoria, el entrenador fue demasiado sincero en la zona mixta del estadio Santa Laura. “No salió nada de lo que practicamos”, reconoció sin tapujos el trasandino, quien llegó a Pedrero tras obtener números funestos en el Santos Laguna de México.

Una frase que resonó con mucha fuerza en el oído de un legendario arquero que tuvo el Eterno Campeón. Se trata de un golero que devino en comentarista. Y que hoy trabaja en TNT Sports. Más de algún fanático habrá notado que las referencias son para Marcelo Ramírez.

Fernando Ortiz da indicaciones en el estadio Santa Laura ante los hispanos. (Felipe Zanca/Photosport).

En el panel de Todos Somos Técnicos, el Rambo se refirió a esa situación. “Lo que me preocupó después del partido fue la conferencia del Tano Ortiz. Dijo que nada practicamos en la semana salió. No sé cómo interpretar eso”, reconoció el icónico guardavallas que tuvieron los albos.

“O no llega el mensaje a los jugadores o no es claro para explicarlo”, fue el manto de dudas que levantó el Rambo Ramírez en el programa estrella de TNT Sports. De hecho, le dejó unas felicitaciones al arquero titular de los albos por el mal rendimiento inicial del equipo en la Plaza Chacabuco.

Rambo Ramírez preocupado por Colo Colo y el Tano Ortiz: “Si no es por De Paul…”

Marcelo Ramírez piensa que el Tano Ortiz se metió en un problema por la declaración que lanzó luego de que Colo Colo derrotara a domicilio a la Unión Española, que se quedó sin técnico después del encuentro. Fue confirmada la renuncia de Miguel Ramírez.

“Es preocupante que tenga este tipo de problemas, sobre todo en el final. En los primeros 20 minutos, Unión generó cuatro ocasiones de gol. Si no es por (Fernando) De Paul, se va al descanso 2-0 perdiendo fácilmente”, expuso el Rambo.

Un buen achique de Tuto de Paul ante el uruguayo Fabricio Formiliano. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Tiene razón: el Tuto atajó un tiro de distancia de Ignacio Jeraldino. También le achicó de buena manera a Fabricio Formiliano. Y le tapó un potente remate a Gabriel Norambuena. También un cabezazo bombeado de Sebastián Pereira, aunque poco pudo hacer en el tiro libre de Pablo Aránguiz.

