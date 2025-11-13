Colo Colo ya trabaja pensando en su próximo desafío: el partido contra Unión La Calera del domingo 23 de noviembre. Será la primera de tres finales que tendrán los albos en el cierre de la temporada, donde el objetivo es terminar el año con la clasificación a la Copa Sudamericana.

El Cacique (8° con 41 puntos) depende de sí mismo para clasificar a dicho torneo internacional, porque cortó distancias con Cobresal (44) y Audax Italiano (43), y los enfrenta a ambos en el cierre del torneo.

Con esto en mente, los albos tomaron una importante decisión ante la pausa del fútbol chileno. Este fin de semana, no se jugará la Liga de Primera por la Fecha FIFA y el Monumental estará ocupado por las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias, pero Colo Colo igual tendrá acción.

Según confirmó Nicolás Ramírez, periodista de ESPN, Colo Colo jugará un amistoso con Trasandino este sábado 15 de noviembre a las 10:00 horas. El duelo contra el equipo de Segunda División será a puertas cerradas.

Colo Colo jugará un amistoso este sábado | Photosport

Colo Colo agenda un amistoso antes de enfrentar a Unión La Calera

Con esto, Colo Colo sumará acción este fin de semana y probará nombres pensando en la recta final. Hay que recordar que Lucas Cepeda y Vicente Pizarro están en Rusia con la Roja, y regresarán a mediados de la próxima semana a los entrenamientos del Cacique.

El duelo contra Unión La Calera por la fecha 28 será el domingo 23 de noviembre a las 20:30 horas. Después, Colo Colo enfrentará a Cobresal (viernes 28) y a Audax Italiano (domingo 7 de diciembre).