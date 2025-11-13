Las polémicas declaraciones de Esteban Pavez siguen dejando reacciones. El capitán de Colo Colo apareció en el pódcast del Sifup y dijo que “la mejor institución del país es Universidad Católica“, sorprendiendo a todos y generando un fuerte rechazo entre los hinchas albos.

El mediocampista ya estaba pasando por un difícil momento con la fanaticada por su rendimiento en esta temporada y esto no lo ayudó para nada.

Desde todos lados se han manifestado ante estas declaraciones. Dentro de la institución, Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, tuvo que hablar. El delantero Javier Correa también fue consultado sobre el tema. Y ahora fue el turno de Edmundo Valladares, presidente del CSD Colo Colo.

“Entendemos que el club es lo más importante, es la institución más grande, por lo que representa históricamente para Chile, por las ramas deportivas que tiene, por los logros, por la cantidad de socios, por mil razones, para nosotros el Club Social y Deportivo Colo Colo es la institución más grande del país. Lo hablamos internamente también con Esteban“, señaló.

Edmundo Valladares se mete en la polémica de Esteban Pavez en Colo Colo

Además, Edmundo Valladares se pronunció por el momento que vive el capitán dentro del club. “Ha habido muchas críticas a Esteban, partiendo por lo futbolístico. Son críticas que pueden ser válidas o no, pero creo que en general en la institución, y en nuestro plantel, ha habido problemas”, dijo.

“El rendimiento futbolístico no ha sido el esperado, pero no creo que pase solo por él“, defendió el timonel colocolino.