Una de las novedades que tendrá la nueva temporada del fútbol chileno será la presencia de U. de Concepción y Deportes Concepción en la Primera División. Los dos equipos de la Región del Biobío ascendieron.

Es por eso que ambos equipos se preparan con todo para volver a jugar en la máxima categoría. Los dos ya han hecho importantes movimientos en el mercado de fichajes.

El Campanil sumó las llegadas de Jorge Espejo, Patricio Romero y Moisés González, y se espera que arribe Cecilio Waterman. Por su lado, el León de Collao ha fichado a Matías Cavalleri, Ignacio Mesías y Banana Suárez.

Pero no solo eso. Y es que Sabes Deportes confirmó que tanto U. de Concepción como Deportes Concepción dirán presente en un importante torneo amistoso, donde también estará Colo Colo.

U. de Concepción se suma a torneo internacional que jugará Colo Colo

El sitio mencionado aseguró que el Campanil se sumará a Deportes Concepción como participantes del torneo Serie Río de La Plata, que se desarrollará en Uruguay durante enero.

En dicho torneo ya está Colo Colo. En cuanto a clubes extranjeros, estarán San Lorenzo, Huracán, Vélez Sarsfield, Talleres, Nacional, Peñarol, Alianza Lima y más.