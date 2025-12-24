Es tendencia:
Pretemporada

Se prepara con todo: U. de Concepción jugará torneo internacional con Colo Colo

U. de Concepción celebra una gran noticia: participará en un importante torneo de pretemporada donde también estará Colo Colo.

Por Javiera García L.

Tremenda noticia para U. de Concepción
Una de las novedades que tendrá la nueva temporada del fútbol chileno será la presencia de U. de Concepción y Deportes Concepción en la Primera División. Los dos equipos de la Región del Biobío ascendieron.

Es por eso que ambos equipos se preparan con todo para volver a jugar en la máxima categoría. Los dos ya han hecho importantes movimientos en el mercado de fichajes.

El Campanil sumó las llegadas de Jorge Espejo, Patricio Romero y Moisés González, y se espera que arribe Cecilio Waterman. Por su lado, el León de Collao ha fichado a Matías Cavalleri, Ignacio Mesías y Banana Suárez.

Pero no solo eso. Y es que Sabes Deportes confirmó que tanto U. de Concepción como Deportes Concepción dirán presente en un importante torneo amistoso, donde también estará Colo Colo.

U. de Concepción jugará importante torneo internacional | Photosport

U. de Concepción se suma a torneo internacional que jugará Colo Colo

El sitio mencionado aseguró que el Campanil se sumará a Deportes Concepción como participantes del torneo Serie Río de La Plata, que se desarrollará en Uruguay durante enero.

En dicho torneo ya está Colo Colo. En cuanto a clubes extranjeros, estarán San Lorenzo, Huracán, Vélez Sarsfield, Talleres, Nacional, Peñarol, Alianza Lima y más.

