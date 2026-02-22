Una nueva jornada con polémicas con los árbitros tuvo Deportes La Serena, esta vez en el empate con un marcador final 1-1 ante Universidad de Concepción, en el duelo que fue disputado en el estadio La Portada.

Los locales que estaban muy necesitados de un triunfo fueron los que abrieron el movimiento de goles en el minuto 30, luego de un gran tiro desde fuera del área de Sebastián Díaz, que hizo explotar al público presente.

Pero la alegría no duró mucho, porque ocho minutos después vino una jugada llena de infortunio, donde Felipe Chamorro marcó en contra de su propia portería para el 1-1 del Campanil.

Un empate que deja a La Serena en el lugar 13 de la tabla de posiciones con dos unidades, mientras que Universidad de Concepción está en el séptimo lugar con 7 puntos.

Esta fue la jugada que anuló el gol de La Serena.

La polémica jugada en La Serena

Fue en el minuto 54 cuando La Serena por obra de Escalante pasaba adelante en el marcador, pero el juego fue detenido al cobrar posición de adelanto, la que tuvo que ser verificada por el VAR.

Publicidad

Publicidad

Tras largos cinco minutos, se decidió cobrar la posición, en algo que encendió la polémica en La Portada, con los ánimos bien encendidos luego de casi cuatro meses sin saber de triunfos.

Los hinchas explotaron al ver las líneas en televisión, algo que deberá ser analizado por la Comisión de Árbitros para explicar la perspectiva del cobro por parte del VAR.

Revisa la tabla de posiciones:

Publicidad