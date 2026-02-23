Es tendencia:
Minuto a minuto: Nicolás Jarry vs Dino Prizmic por la primera ronda del Chile Open 2026

El tenista nacional que recibió wild card, ahora busca su primer triunfo del año en San Carlos de Apoquindo.

Por Felipe Pavez Farías

Jarry busca su primer triunfo en el Chile Open
© Felipe ZANCAJarry busca su primer triunfo en el Chile Open

El tenis sigue rodando y ahora nuestro país se roba todas las miradas. Esto debido a que comenzó el BCI Seguros Chile Open 2026 y en la jornada de este lunes una de las principales cartas nacionales dice presente. Nicolás Jarry salta a la cancha y busca su primer triunfo de la temporada. 

Tras recibir la wild card, el chileno que es 115° del ranking ATP, inicia su búsqueda del título ante Dino Prizmic (120°). El croata viene de superar la qualy por lo que será un rival de temer para la raqueta nacional. 

¿Cuándo juegan Tomás Barrios vs. Alejandro Tabilo? Horario y TV por el Chile Open 2026

Por lo que se transforma en uno de los principales atractivos de la jornada. Duelo que además se disputará en la cancha central Jaime Fillol del Complejo de Tenis de San Carlos de Apoquindo. Sigue todos los detalles en la transmisión de Redgol. 

Chile Open 20261° Set2° Set3° Set
Nicolás Jarry 1
Dino Prizmic1
Tiempo de juego

Minuto a Minuto: Nicolás Jarry vs Dino Prizmic por el Chile Open 2026

Partido suspendido... por un dron

El partido está detenido por unos minutos ya que hay un dron sobre la cancha de San Carlos de Apoquindo. El croata Prizmic acusó que el ruido no lo dejaba jugar. Tras el descenso del objeto, continúa el partido.

¡Contundente Jarry!

Nicolás Jarry responde y pone el marcador 1-1. El chileno saca a relucir su mejor faceta con el saque.

¡Comenzó el partido!

Inicia el encuentro entre Nicolás Jarry y Dino Prizmic. Ambos jugadores ya realizaron el calentamiento previo y comienza el duelo en la arcilla de San Carlos de Apoquindo. El croata parte con su saque y suma su primer juego.

¡Triunfo para Comesaña!

El tenista argentino logró darlo vuelta y se queda con el triunfo en primera ronda del Chile Open. Francisco Comesaña superó a Pedro Martínez por 6-4, 2-6 y 7-6 (4). Ahora se viene en minutos el debut de Nicolás Jarry

¿Habrá duelo entre chilenos?

Nicolás Jarry debuta ante el croata Dino Prizmic este lunes por la primera ronda del Chile Open. El ganador de dicha llave se enfrentará ante el vencedor entre Matías Soto y Vilius Gaubas que ingresó en lugar de Tomás Etcheverry. Por lo que podríamos soñar con un duelo de chilenos en segunda ronda...

La motivación de Nico Jarry

En la previa de su debut, el tenista nacional habló con la cuenta oficial del Chile Open. "Me siento muy bien. Es un ambiente muy familiar. Hay mucha ilusión de volver a competir", recalcó Nicolás Jarry. El chileno quiere cortar una racha de ocho derrotas al hilo. 

¡Se viene el debut de Jarry!

El tenista nacional Nicolás Jarry debuta este lunes en la cancha central Jaime Fillol del Complejo de Tenis de San Carlos de Apoquindo. Su rival será Dino Prizmic, que viene desde la qualy. Ahora su turno de saltar a la cancha no será antes de las 20:00 horas. De momento Francisco Comesaña y Pedro Martínez disputan su respectivo partido.

¡Comenzó la transmisión!

Hola queridos seguidores de Redgol, nos volvemos a reencontrar para una nueva transmisión de tenis. Este lunes seguiremos el minuto a minuto del debut de Nicolás Jarry en el Chile Open.

¡Comensaña busca el triunfo!

El tenista trasandino logra remontar en el tercer set y se pone 6-5. Ahora saca el español Martínez para estirar el partido. Mientras tanto el público llega al court central para el partido de Nicolás Jarry que se viene en minutos.

