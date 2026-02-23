Minuto a minuto: Nicolás Jarry vs Dino Prizmic por la primera ronda del Chile Open 2026

El tenis sigue rodando y ahora nuestro país se roba todas las miradas. Esto debido a que comenzó el BCI Seguros Chile Open 2026 y en la jornada de este lunes una de las principales cartas nacionales dice presente. Nicolás Jarry salta a la cancha y busca su primer triunfo de la temporada.

Tras recibir la wild card, el chileno que es 115° del ranking ATP, inicia su búsqueda del título ante Dino Prizmic (120°). El croata viene de superar la qualy por lo que será un rival de temer para la raqueta nacional.

ver también ¿Cuándo juegan Tomás Barrios vs. Alejandro Tabilo? Horario y TV por el Chile Open 2026

Por lo que se transforma en uno de los principales atractivos de la jornada. Duelo que además se disputará en la cancha central Jaime Fillol del Complejo de Tenis de San Carlos de Apoquindo. Sigue todos los detalles en la transmisión de Redgol.

Chile Open 2026 1° Set 2° Set 3° Set Nicolás Jarry 1 Dino Prizmic 1 Tiempo de juego

Minuto a Minuto: Nicolás Jarry vs Dino Prizmic por el Chile Open 2026