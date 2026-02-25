La temprana eliminación que sufrió Alianza Lima en fase 1 de la Copa Libertadores, a manos del debutante 2 de Mayo de Paraguay, provocó que la prensa del Perú se fuera en picada contra el entrenador argentino Pablo Guede.

A pesar de que en la Liga 1 de ese país suma tres triunfos y un empate, sin conocer de derrotas, lo que ocurrió en el máximo certamen continental dejó una herida abierta no sólo en los hinchas, pues los medios atacan fuerte al ex DT de Colo Colo.

Y lejos de esconderse del confrontamiento, Pablo Guede redobla la apuesta. Fue tras la última victoria de Alianza en el fútbol peruano, por 1-0 ante Sport Boys, que el estratega desplegó lo mejor de su repertorio para responder con todo a los periodistas.

El irónico show de Pablo Guede contra la prensa de Perú

Al momento que le consultaron al trasandino por su parecer de las críticas en su contra, respondió “¿es normal? Son 40 días. ¿Es normal que en 40 días hayan pasado por todo lo que hemos pasado?“, para luego mostrar una sarcástica versión de sí mismo.

“Este equipo da la cara siempre. ¿Jugamos mal? ¿Somos un desastre? Nadie dice que tuvimos nueve lesionados. Pero todo está mal. No encuentro el equipo. Soy muy malo, soy un desastre“, agregó Guede para luego defender su proceso en Alianza Lima, especialmente en el ámbito local.

“Tenemos 10 puntos de 12 en el campeonato. En la Libertadores quedamos eliminados, fue un palo para todos, jugando tan mal como dicen, que el equipo no me entiende. Quedamos eliminados con un penal errado, con el arquero de ellos como figura y con un penal que me genera muchas dudas“, dice el DT.

Por último, Guede acusó que dentro de Alianza Lima y los medios, hay gente que busca desestabilizar su proceso, por lo que lanzó una feroz advertencia. “Ojo que estos pueden salir campeones, y eso a algunos no les gusta“, finalizó.

Los números del técnico en los “Íntimos”

En el banco blanquiazul, el otrora entrenador del Cacique suma un 61.1 por ciento de rendimiento, en base a tres victorias, dos empates y una derrota, entre Liga 1 y Copa Libertadores.

