La acción del ATP 250 de Santiago no se detiene. En su segunda jornada, el Chile Open vivirá un imperdible ‘clásico nacional’ entre Alejandro Tabilo (42°) y Tomás Barrios (112°).

Este será el sexto enfrentamiento entre ambos en el circuito y el segundo a nivel ATP, con un historial que favorece cómodamente al chillanejo por un expresivo 4-1.

Sin embargo, ‘Jano‘ llega con credenciales renovadas. Tras alcanzar la final en el Río Open y escalar posiciones en el ranking, el nacido en Toronto busca repetir lo hecho en la edición 2024 de este mismo torneo, donde superó a Tomás Barrios en sets corridos durante los octavos de final del certamen. ¿Dónde ver? Conoce todos los detalles de este increíble partido, a continuación, en RedGol.

¿Cuándo y a qué hora juega Tomás Barrios vs. Alejandro Tabilo?

El partido entre Tomás Barrios vs. Alejandro Tabilo por la primera ronda del Chile Open se juega este martes 24 de febrero en cancha y horario a confirmar por la organización.

¿Dónde ver a Barrios y Tabilo por TV y online en el Chile Open 2026?

El ATP 250 de Santiago, también conocido como Chile Open, va de manera exclusiva por la señal de TNT Sports Premium en televisión , en los siguientes canales, según tu cableoperador:

Adicionalmente, podrás seguir ONLINE el certamen santiaguino por la plataforma HBO Max en Chile y, en el exterior, mediante Tennis TV , ambas aplicaciones previo pago de una suscripción mensual.

Alejandro Tabilo y Tomas Barrios, muchas veces compañeros en Copa Davis, serán rivales por la primera ronda del Chile Open. (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

De acá saldrá el próximo rival de Tabilo o Barrios:

El vencedor del duelo entre Alejandro Tabilo y Tomás Barrios avanzará a la ronda de 16 del ATP 250 de Santiago, donde se medirá al ganador de la llave que animen el argentino, Thiago Tirante (76°), y el peruano, Ignacio Buse (66°).

