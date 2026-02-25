Gustavo Quinteros recurrió a Maximiliano Gutiérrez apenas un par de días después de que el chileno tuvo su primera práctica con el plantel de Independiente de Avellaneda. El ex jugador de Huachipato tuvo su estreno en la recta final del duelo que el Rojo igualó ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Corrían los 81 minutos cuando el DT argentino-boliviano decidió el ingreso de Gutiérrez en lugar de Ignacio Pussetto. Una cuestión que el ex seleccionador de Ecuador y Bolivia explicó con lujo de detalles. “Jugamos tres días antes”, introdujo Quinteros.

“Teníamos jugadores que sabíamos que no iban a soportar todo el partido a alta intensidad, no podíamos hacer cambios para solucionar lo de las tarjetas amarillas”, reconoció el estratego, quien lamentó la expulsión de Sebastián Valdez.

Gustavo Quinteros quedó disconforme tras el empate del Rojo. (Mateo Luis Occhi/Getty Images).

Fue una jugada arriesgada que en el staff técnico tenían clara. “Sabíamos que habría cambios por cansancio y fatiga, que fue lo que sucedió. Tuvimos que cambiar al final porque jugadores nos dijeron que no podían más”, reconoció el otrora zaguero central mundialista con Bolivia en Estados Unidos ’94.

Maxi Gutiérrez recibe indicaciones de Leandro Desábato, primo y ayudante de Quinteros. (Captura ESPN).

Publicidad

Publicidad

“Y para no arriesgarlos, usamos los cambios en ellos”, aseguró Quinteros, quien no quedó para nada conforme con lo mostrado por sus pupilos en la visita a suelo mendocino contra el cuadro recién ascendido desde la Primera Nacional de Argentina.

Ignacio Pussetto le deseó éxito a Maxi Gutiérrez. (Captura ESPN).

ver también Giro inesperado: Independiente frena castigo FIFA y cierra fichaje de Maxi Gutiérrez

Quinteros admite que el debut de Maxi Gutiérrez en Independiente fue obligado

Es decir, la entrada de Maxi Gutiérrez en Independiente fue una suerte de requisito para el staff técnico de Gustavo Quinteros, que no sacó conclusiones tan agradables de esta visita. “Estoy un poco preocupado”, aceptó el director técnico del Rey de Copas.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

“En estos dos partidos no pudimos mantener un buen nivel futbolístico como contra Lanús, que fue muy bueno. Lo hicimos 30 o 35 minutos en el partido anterior, pero hoy no tuvimos funcionamiento ni jugamos como podemos”, describió el entrenador.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Se refería también a la derrota frente a Independiente Rivadavia de Mendoza con una actuación baja, sobre todo en defensa. Aunque lo peor fue contra Gimnasia, también un cuadro mendocino. “Llegamos pocas veces y sin mucha claridad”, reconoció Quinteros.

“No pudimos reemplazar a jugadores que no están por lesión o expulsión”, aceptó el DT, quien recién ahora podrá tener en cuenta al chileno Luciano Cabral, uno de los que estaba fuera por cumplir dos fechas de suspensión y podría volver ante Central Córdoba en casa el 28 de febrero a las 20 horas.

Revisa el compacto de Gimnasia de Mendoza vs Independiente: debutó Maxi Gutiérrez

Publicidad

Publicidad

Así va la tabla de posiciones en la Liga Profesional de Argentina 2026

Independiente de Avellaneda suma 10 puntos al cabo de 7 fechas en la primera fase de la Liga Profesional de Argentina 2026.

En resumen:

Maximiliano Gutiérrez debutó en Independiente ingresando en el minuto 81 ante Gimnasia de Mendoza.

El entrenador Gustavo Quinteros sustituyó a Ignacio Pussetto por el chileno debido a fatiga.

Luciano Cabral podrá reaparecer ante Central Córdoba el próximo 28 de febrero a las 20:00.