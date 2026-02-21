Es tendencia:
Fútbol argentino

La estrella chilena del momento cruzó la Cordillera y ya puede debutar por Independiente

Hace una semana entrenaba en Talcahuano y ahora dio el salto a uno de los equipos más importantes de Argentina.

Por Jose Arias

Fue presentado en Argentina.
© Independiente de AvellanedaFue presentado en Argentina.

Llegó el día. Por fin, tras una larga ola de rumores y de farándula futbolera, Maximiliano Gutiérrez se calzó la camiseta de Independiente de Avelllaneda. Lo hizo cerquita de Chile.

Independiente está en Mendoza para jugar ante otro Independiente, de Rivadavia, por la Liga Argentina. Es por eso que el Maxi llegó directo a la concentración del Rojo para ponerse a las órdenes de Gustavo Quinteros.

Lo interesante es que, en pleno Parque San Martín, Independiente decidió sacarle las primeras fotos con la camiseta de Independiente. No esperó más, considerando que Gustavo Quinteros podría desde ya contar con él.

La operación exitosa

Sacándose fotos con fanáticos de Independiente de Avellaneda y caminando tranquilo por el parque emblemático de Mendoza. Así se le vio a Maxi Gutiérrez en sus primeras horas en suelo argentino.

Llegó a Independiente en forma de préstamo, por un año y con la obligación de compra en 2027 por el 50% de su pase. Independiente pagará, entonces, 2 millones de dólares.

Maxi se ganó la oportunidad en Argentina | Photosport

Maxi se ganó la oportunidad en Argentina | Photosport

Podría incluso sumar minutos hoy con Gustavo Quinteros. El jugador fue habilitado y, si bien parce prematuro, el ex técnico de Colo Colo podría ponerlo para probar en el duelo ante Independiente de Rivadavia.

¿Cómo va la tabla de posiciones de la Liga Argentina?

