Colo Colo y Universidad de Chile animan una nueva edición del Superclásico. El partido más importante del fútbol chileno promete ser apasionante y para Claudio Borghi, hay uno que corre con ventaja.

Los Albos si bien fueron muy criticados tras la derrota ante Limache, vienen de tres triunfos consecutivos: Everton, Unión La Calera y O’Higgins pasaron sin hacerles ni siquiera un gol. El Romántico Viajero por su parte, suma cuatro partidos sin triunfos y todos los dardos apuntan a Francisco Meneghini.

La postura de Claudio Borghi

Claudio Borghi es un hombre que sabe mucho del Superclásico, ya que lo vivió como jugador y como entrenador. Por esto, sabe que el partido de este domingo 1 de marzo puede ser un punto de inflexión muy positivo para ambos clubes.

ver también “A buscar confrontación…”: la dura denuncia contra Colo Colo tras el duelo con O’Higgins

“Es el clásico más importante del país, donde el resultado, evidentemente, en el caso de Colo Colo, ayudaría a mantener la punta y, en el caso de la U, para poder ganar un partido y tener tranquilidades“, indicó a Bolavip el campeón del mundo con Argentina en 1986.

Dicho lo anterior, Borghi no se anda con rodeos y asegura que los Albos son favoritos para este duelo. “La localía tiene mucho que ver con el fútbol. Hay algunos que le dan importancia, otros no. Yo creo que sí. Por resultados y por localía, Colo Colo debería tener un poco más de ventaja que la U“, explicó el Bichi.

Borghi dirigió a Colo Colo entre 2006 y 2008. Imagen: Photosport

Publicidad

Publicidad

Los dirigidos por Fernando Ortiz llegan en mucho mejor pie a este partido que Universidad de Chile. De hecho, el Bulla ni siquiera registra triunfos en el torneo. Para los Albos hagan la diferencia, Borghi pone sus fichas en Claudio Aquino. Incluso, lo invitó a arriesgar más.

“Tiene que ser el jugador por donde empiezan y terminan los ataques de Colo Colo. Es diferente. Para mi gusto debería equivocarse mucho más y tratar de que el equipo tenga más posibilidades de gol”, cerró Claudio Daniel Borghi.