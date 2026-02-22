Sonó en Colo Colo, se quedó en Unión Española y ahora promete el ascenso: “Somos el más grande”

Unión Española deja atrás el 2025 que fue para el olvido y se terminó de la peor forma con el descenso a Primera B. Ahora en el ascenso, el cuadro hispano promete no dar ningún centímetro de ventaja y ya lo demostró en el debut ante San Luis.

Los dirigidos por Gonzalo Villagra hicieron valer la localía en el Estadio Santa Laura y superaron por 2-0 al elenco de Humberto Suazo. Con tantos de Kevin Contreras (5’) y Gabriel Norambuena (55’), el Rojo sumó sus primeros tres puntos y puso marcha a la operación retorno.

Así lo confirmó Pablo Aránguiz que fue uno de los más solicitados en el mercado de fichajes. Inclusive el referente hispano estuvo a detalles de sumarse a Colo Colo como el reemplazo por Lucas Cepeda.

Sin embargo, el volante recalcó que rechazó el ofrecimiento por su amor al cuadro hispano y decidió quedarse en la liga de ascenso para volver a la máxima categoría del fútbol chileno. “Lo importante siempre es empezar con el pie derecho. Me quedó por amor a la camiseta, pónganle el nombre que quieran, este es nuestro trabajo”, enfatizó Aránguiz.

El objetivo de Unión Española

Pablo Aránguiz no se achicó y recalcó que ahora Unión Española debe apuntar principalmente al retorno a la Liga de Primera. Objetivo que debe concretarse con los que quieran estar, deslizando al igual que Patricio Rubio su crítica a lo ocurrido a Emiliano Vecchio.

“Nosotros le hemos agradecido a los muchachos que han querido venir para ayudar a la institución (…) Sin faltarle el respeto a los demás, creo que somos el equipo más grande de la división. Somos el rival a vencer”, resaltó el ex seleccionado nacional.

Con estos primeros tres puntos, ahora Unión Española se enfoca en la segunda fecha que será el “clásico de barrio” ante Deportes Recoleta este 27 de febrero. Tras ello, será local nuevamente ante Magallanes el 10 de marzo. La primera salida de la capital será recién el 15/3 cuando visite a Deportes Antofagasta.

