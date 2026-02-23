Fue el 2 de mayo del 2015, en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, que se registró uno de los combates de boxeo más esperados de todos los tiempos, con dos de los mejores “libra por libra”, como son el filipino Manny Pacquiao y el estadounidense Floyd Mayweather Jr.

La pelea se disputó a un máximo de 12 rounds, donde estuvieron en juego los títulos de peso wélter (67 kilogramos) por las organizaciones WBA, WBC, WBO y The Ring. En esa ocasión, la victoria fue para “Money” por decisión unánime de los jueces.

Más de una década después, la ciudad del pecado volverá a ser testigo de un nuevo enfrentamiento entre Mayweather y Pacquiao. Esta vez será la plataforma de streaming Netflix quien organizará “la revancha del siglo”, con fecha y escenario confirmado.

Habrá revancha de la pelea entre Mayweather y Pacquiao

Según dio a conocer la empresa de origen estadounidense, el nuevo combate entre el crédito local y el filipino se llevará a cabo el sábado 19 de septiembre en la moderna Esfera de Las Vegas, con capacidad para 20 mil personas, y se emitirá en exclusiva por su plataforma.

“Floyd y yo le dimos al mundo la que sigue siendo la pelea más grande de la historia del boxeo. Los aficionados han esperado lo suficiente. Se merecen esta revancha y será aún más grande. Quiero que viva con la única derrota en su récord profesional”, señaló Manny Pacquiao.

Ante las palabras del asiático, Mayweather lanzó en Netflix una corta pero poderosa frase, con la seguridad que lo caracteriza, respecto de esta revancha: “ya peleé y vencí a Manny una vez. Esta vez será el mismo resultado“.

Antes de la revancha, ¿cuándo vuelven a pelear?

Por el lado de Manny Pacquiao, previo a lo que ocurrirá con “Money”, sostendrá un combate de exhibición ante el ruso Ruslan Provodnikov, a realizarse el sábado 18 de abril en el UNLV’s Thomas & Mack Center de Las Vegas.

Mientras que Floyd Mayweather volverá a los cuadriláteros tras un largo retiro una semana después que “Pacman”, el sábado 25 de ese mes, ante otra leyenda del boxeo mundial como Mike Tyson, en la República Democrática del Congo.

