Boxeo

Floyd Mayweather vs. Mike Tyson: Confirman el regreso más impactante del boxeo mundial

La prestigiosa revista The Ring dio a conocer todos los detalles de una histórica pelea entre “Money” e “Iron Mike”, a celebrarse este 2026 en el Congo, África.

Por Franco Abatte

Ambas leyendas del boxeo se medirán en un inédito evento pugilístico a realizarse en el Congo, África.
© Imagen elaborada con IA.Ambas leyendas del boxeo se medirán en un inédito evento pugilístico a realizarse en el Congo, África.

Bombazo total desde Estados Unidos. La prestigiosa revista de boxeo norteamericana The Ring dio a conocer en las últimas horas un histórico doble regreso al cuadrilátero. Así es, porque informó que Floyd Mayweather Jr. y Mike Tyson volverían al ring para un combate de exhibición que, es más, ya tiene fecha y sede estimativas.

Es oficial: Tyson Fury sale del retiro y protagonizará un combate estelar en Netflix

Así como lo leíste. El invicto “Money, que el 24 de febrero cumplirá 49 años, volverá a subir al cuadrilátero para enfrentar en las próximas semanas a “Iron Mike”, hoy con 59, todo con el objetivo de cruzar guantes en un evento que promete paralizar al mundo del boxeo.

Fecha y sede con peso histórico para el boxeo:

La información fue publicada por la prestigiosa revista estadounidense, que detalló que, el combate se realizaría el 25 de abril en la República Democrática del Congo.

No es un destino elegido al azar. En ese mismo país, bajo su antiguo nombre de Zaire, se disputó una de las peleas más importantes en la historia del pugilismo. Ocurrió en 1974 con la legendaria “Rumble in the Jungle”, donde Muhammad Ali derrotó a George Foreman en una de las peleas más icónicas de todos los tiempos.

¿Casualidad? Difícil. La elección del escenario parece buscar ese golpe nostálgico que conecte generaciones.

Mike Tyson volvería al ring para enfrentar a Floyd Mayweather Jr en el Congo. (Foto: Noam Galai/Getty Images for Hard Rock International)

Mike Tyson volvería al ring para enfrentar a Floyd Mayweather Jr en el Congo. (Foto: Noam Galai/Getty Images for Hard Rock International)

The Ring detalló que la posibilidad de esta contienda surgió principalmente porque Mayweather habría intentado organizar, junto a Netflix, una revancha contra el filipino Manny Pacquiao para la próxima primavera estadounidense.

Sin embargo, las negociaciones no avanzaron como esperaban y fue ahí cuando las conversaciones con Tyson se aceleraron. Tanto, que ya se filtraron fecha y sede tentativas.

El combate que sería de exhibición es un formato que ambos ya han utilizado en los últimos años. Mayweather se ha mantenido activo en shows alrededor del mundo, mientras que Tyson sorprendió en 2020 con su regreso ante Roy Jones Jr. y, más recientemente, en 2024 frente a Jake Paul.

