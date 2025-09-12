El enfrentamiento entre Mike Tyson y Jake Paul en 2024 marcó un antes y un después para Netflix. La plataforma, que hasta entonces se había centrado casi exclusivamente en películas y series, encontró en ese evento un producto muy rentable: el boxeo. El éxito fue tan rotundo que alcanzó ganancias récord, despertando el interés del gigante del streaming por explorar de lleno el mundo deportivo.

Desde entonces, Netflix ha apostado con fuerza por los deportes, en especial los de contacto. Primero sorprendió al adquirir los derechos de la WWE, y ahora da un nuevo golpe sobre la mesa con uno de los combates más esperados no solo del año, sino posiblemente de la década: el enfrentamiento entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford por el título indiscutido de la división supermediano.

Se trata de un enfrentamiento que promete romper todos los récords de audiencia y ganancias, y que además refleja la magnitud del cambio que Netflix ha introducido en la industria. La diferencia en las bolsas es también un punto llamativo entre dos leyendas de este deporte, el retirado Mike Tyson y el aún activo y campeón, “Canelo” Álvarez.

La brutal diferencia en dinero que ganará “Canelo” con respecto a Tyson el 2024

De acuerdo con reportes de prensa de la época, Mike Tyson se llevó cerca de 20 millones de dólares en su combate frente a Jake Paul , una cifra nada despreciable, pero menor a la de su rival, quien embolsó 40 millones de dólares al ser además el productor del evento.

En total, aquella velada repartió 60 millones de dólares en bolsas, una cifra importante, pero muy distante de los recursos que se manejan para el esperado duelo entre “Canelo” y Crawford.

Según medios especializados, la bolsa global para este sábado alcanzará los 200 millones de dólares. De ese monto, el invicto estadounidense Terence Crawford recibirá 50 millones, una cifra que ya lo ubica en la élite del boxeo mundial.

¿Y el resto? Nada menos que los 150 millones de dólares restantes irán directamente al bolsillo de “Canelo” Álvarez , quien asegura así uno de los pagos más altos en la historia de este deporte. Una cifra que no solo refleja el peso mediático y deportivo del mexicano, sino también el enorme impacto económico que genera cada vez que sube al ring.

¿Cuándo pelean “Canelo” vs. Crawford?

El evento que tiene a Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford se celebra este sábado 13 de septiembre a partir de las 22:00 horas de Chile con la cartelera estelar en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

