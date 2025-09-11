Se viene un sábado cargado de acción pugilística. Ya que este 13 de septiembre el Allegiant Stadium de Las Vegas recibirá el evento de boxeo más importante del año, cuando el boxeador mexicano, Saúl “Canelo” Álvarez (63-2-2) exponga el título indiscutido de la división supermediano ante el púgil estadounidense e invicto, Terence Crawford (41-0).
Histórica velada que repartirá un total de 200 millones de dólares entre ambos protagonistas y que además tiene una cartelera estelar con grandes peleas y boxeadores, entre ellos Callum Walsh y Fernando Vargas Jr., quienes animan la co-estelar de la noche por la división superwélter. Conoce todos los detalles de este evento, programación, horarios para Chile, LATAM y la cartelera completa, a continuación.
¿Cuándo y a qué hora pelean Canelo vs. Crawford?
El evento de boxeo entre ‘Canelo’ y Crawford se celebra este sábado 13 de septiembre a partir de las 19:00 horas de Chile con las peleas preliminares y 22:00 horas con los encuentros estelares desde el Allegiant Stadium de Las Vegas, Estados Unidos.
Horarios de Canelo vs. Crawford para LATAM
|Horario inicio
|Horario estelar
|Países de LATAM
|16:00 horas
|19:00 horas
|México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras.
|17:00 horas
|20:00 horas
|Colombia, Perú, Panamá y Ecuador.
|18:00 horas
|21:00 horas
|Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.
|19:00 horas
|22:00 horas
|Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.
¿Dónde ver por TV o STREAMING a Canelo y Crawford?
Esta increíble jornada de boxeo no irá por TV y la única forma de verlo completamente EN VIVO es a través de la plataforma ONLINE de NETFLIX, app que vuelve a apostar por los eventos pugilisticos y transmitirá en exclusiva toda la velada de ‘Canelo’ vs. Crawford para Chile y el resto del mundo.
Cartelera del evento de “Canelo” vs. Crawford:
- “Canelo” Álvarez vs. Terence Crawford, 12 rounds, por el campeonato indiscutible peso supermediano de Álvarez
- Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr., 10 rounds, peso superwelter.
- Christian Mbilli vs. Lester Martínez, 12 rounds, peso supermediano.
- Mohammed Alakel vs. John Ornelas, 6 rounds, peso superpluma.
- Serhii Bohachuk vs. Brandon Adams, 10 rounds, peso superwelter.
- Ivan Dychko vs. Jermaine Franklin Jr., 10 rounds, peso pesado.
- Steven Nelson vs. Raiko Santana, 10 rounds, peso supermediano.
- Reito Tsutsumi vs. Javier Martínez, 6 rounds, peso superpluma.
- Sultan Almohamed vs. Martin Caraballo, 4 rounds, peso ligero.
