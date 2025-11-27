Es tendencia:
Europa League

Pellegrini se lamenta: Choque entre jugadores de Betis provoca grave lesión

En la primera jugada del duelo ante FC Utrecht por Europa League, Isco y Sofyan Amrabat se toparon y debieron salir tempranamente de la cancha.

Por Alfonso Zúñiga

Betis de Pellegrini lamenta la lesión de dos figuras tras choque entre sí.
No se puede creer la mala suerte que sufre el técnico chileno Manuel Pellegrini.En el duelo que su equipo Betis enfrentaba al cuadro neerlandés de FC Utrecht, por la quinta jornada de la Europa League, perdió a dos jugadores por una insólita lesión.

En la previa al duelo más importante que tendrá el equipo del “Ingeniero” esta semana, como es el derbi andaluz ante el Sevilla, el estratega decidió poner en cancha a un equipo alternativo, para darle descanso a sus principales figuras.

El problema para Pellegrini es que en la primera jugada del partido de Betis por Europa League, perdió a dos importantes futbolistas para el juego del fin de semana. Todo de la manera más increíble posible, producto de un choque entre compañeros.

Pellegrini sufre por violento choque en Betis

En la primera jugada del encuentro que se juega en el Estadio La Cartuja de Sevilla, el volante marroquí Sofyan Amrabat fue a pelea un balón en sector rival y en busca de rematar al arco, embistió a un compañero de equipo en un fuerte encuentro.

El problema para el Betis es que el africano terminó por golpear nada menos que a su capitán Isco, que volvía a las canchas tras superar una importante lesión. El choque fue tan fuerte que hasta Pellegrini presintió que lo que se venía era pésimo.

En cuestión de 15 minutos, ambos futbolistas del cuadro albiverde debieron salir del campo, lo que obligó al “Ingeniero” a utilizar dos ventanas de cambio antes del cuarto de hora. Una situación insólita, increíble y lamentable en la previa a uno de los juegos más importantes de su temporada.

