Colo Colo no pudo ante Cobresal y cayó inapelablemente por 3-0 en el estadio El Cobre de El Salvador, perdiendo el séptimo lugar de la tabla y quedando momentáneamente fuera de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2026.

Un duro golpe para Fernando Ortíz y compañía, que venían de cuatro fechas sin perder, tres de ellos triunfos, pero esta derrota los deja muy complicados de cara a la última jornada de la Liga.

Así es, tras la caída ante los “mineros”, Colo Colo ahora debe conseguir un resultado (ganar a Audax Italiano) y esperar que otros clubes no sumen puntos para así obtener un boleto a torneos Conmebol. Conoce todos los detalles a continuación.

ver también No gana desde agosto: El equipo que Colo Colo le prende velas para poder clasificar a Copa Sudamericana

Los resultados que Colo Colo necesita para clasificar a la Sudamericana

Con la derrota ante Cobresal, Colo Colo quedó en la octava posición de la tabla con 44 puntos y ahora depende de resultados en duelos de varios equipos que compiten por un puesto continental, estos son Audax Italiano (7°), Palestino (6°) y el propio conjunto ‘minero’ (5°).

Para clasificar a la Copa Sudamericana, los albos deben esperar que se cumpla alguno de los siguientes escenarios:

Que Audax Italiano pierda o empate ante Ñublense el próximo lunes y que Colo Colo le gane en el Monumental por la fecha 30 (7 de diciembre, 18:00 horas). Con esto, los albos llegarían a 47 puntos, los mismos que sumaría Audax, pero con mejor diferencia de gol (+11 vs. +6).

el próximo lunes y que (7 de diciembre, 18:00 horas). Con esto, Que Cobresal pierda con Ñublense en la próxima fecha de la Primera División (domingo 7 de diciembre) y que Colo Colo derrote a Audax en el Monumental. Así, el Cacique sumaría 47 puntos y Cobresal quedaría con 47, pero los albos mantienen una mejor diferencia de gol (+11 vs. +5).

en la próxima fecha de la Primera División (domingo 7 de diciembre) y que Así, Que Palestino pierda o empate con Deportes La Serena (29 de noviembre, 18:00 horas) y que además los “árabes” pierdan o empaten con Huachipato en la fecha 30 (5 de diciembre, 20:00 horas), mientras que Colo Colo gane a Audax. En ese caso, Palestino llegaría a 47 puntos, y Colo Colo lo superaría por diferencia de gol (+8 vs. +11).

Publicidad

Publicidad

Tabla de posiciones de la Liga de Primera