El cierre de la temporada 2025 para Colo Colo no es de los mejores. Tras realizar una millonaria inversión en nuevas incorporaciones, las mismas no trajeron el éxito que los hinchas esperaban y hoy está muy cerca de quedar afuera de competencias internacionales para 2026.

Por lo mismo, no son pocos los fanáticos albos que recuerdan los fichajes anteriores que realizó Blanco y Negro, principalmente los extranjeros que llegaron con poco cartel y se fueron como ídolos del club, además de multicampeones.

Uno de ellos es el uruguayo Basilio Gabriel Costa, delantero que llegó a Colo Colo en 2019 y se mantuvo hasta el 2023, cuando partió hacia Perú, donde pasó por Alianza Lima y Universitario, club que en esta jornada comunicó el término de su contrato.

Multicampeón con Colo Colo y “traidor” en Perú busca equipo para 2026

La noticia se confirmó por el periodista Gustavo Peralta de la cadena L1 Max, que a través de su cuenta en la red social X ratificó que el último tricampeón del balompié incaico quedará en libertad de acción a partir del 31 de diciembre.

Lo anterior, pese a que semanas atrás se mencionaba que el ex Colo Colo poseía una cláusula de renovación automática de su contrato en base a cumplir con ciertos requisitos. Sin embargo, aquella opción la descartó Universitario y Costa se marchará.

Se trata de la tercera baja para el cuadro “crema” con miras a la temporada 2026, sumándose a otro futbolista con pasado en Chile como Diego Churín, y el arquero uruguayo Sebastián Britos, estos últimos ya se les oficializó su salida del club peruano.

Los números de Gabriel Costa en el Cacique

Basilio Gabriel Costa llegó hasta Colo Colo para el comienzo de la temporada 2019 y se mantuvo en los albos hasta 2022, período donde disputó 120 encuentros y 8.763 minutos, con 34 goles y 22 asistencias, más 26 tarjetas amarillas y dos expulsiones.