La derrota en El Salvador por 3-0 ante Cobresalno hizo más que acentuar el año para el olvido que vive Colo Colo, que realizó una millonaria inversión en su plantel para buscar ganar todo en el año de su centenario, y pueden quedarse sin nada.

Dentro de los altos contratos que firmó la dirigencia de Blanco y Negro para esta temporada, destaca el futbolista con pasado destacado en el fútbol argentino y presencia en Copa Libertadores; pero que desde que se puso la casaca alba, no ha estado a la altura.

A raíz de su actuación en el presente año, y pese a tener un contrato de larga duración con Colo Colo, el periodista Christopher Brandt de la cadena ESPN dio a conocer que el 2026 no será parte del plantel, pero que no será puesto a la venta.

Tiene contrato con Colo Colo y confirman que “se va a ir” en 2026

“Se va a ir. Esto se viene dialogando con el representante desde hace un buen rato, porque entienden que él necesita un aire fresco”, afirmó el reportero en referencia al delantero uruguayo Salomón Rodríguez, de quien además detalló cómo será su futuro.

“La idea es mandarlo a préstamo, porque él es activo del club, tiene contrato hasta el 2027. Colo Colo va ver una opción para que el jugador vaya a préstamo, sume minutos y ojalá pueda reencontrarse con un buen nivel, para que Colo Colo pueda recibir algo por la compra que hizo”, recalca Brandt.

¿Y la cláusula de su contrato?

Mucho se habló durante este año que si Salomón Rodríguez jugaba una cierta cantidad de encuentros, el Cacique debía desembolsar una importante suma de dinero para quedarse con su pase. El periodista de ESPN aclaró el panorama al respecto.

“Para que se active el otro 50% de la cláusula, son muchos minutos los que faltan, yo preguntaba el otro día a la dirigencia de Colo Colo y nos decían (en el partido con Unión Española) que cerca de 16 partidos más, pero como no los va a sumar, no se va activar esa segunda parte del contrato de Rodríguez“, finalizó.

Los números de Salomón Rodríguez en el Cacique

Entre torneos locales e internacionales de esta temporada con Colo Colo, el atacante uruguayo disputó un total de 1.101 minutos en cancha durante 26 juegos, en los que registró tres goles, dos tarjetas amarillas y una expulsión.

¿Cuándo sería su despedida?

Los albos cierran su temporada 2025 este domingo 7 de diciembre, cuando reciban en el Estadio Monumental al Audax Italiano, a contar de las 18:00 horas.